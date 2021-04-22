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Чому людям подобається дивитися на себе у дзеркалі
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Всі ми любимо помилуватися своїм відображенням. Фахівці з Японії прийшли до висновку, що вигляд власного обличчя приносить задоволення людині.
Як з'ясували вчені, розглядання власного відображення активує дофаміновий центр в мозку. Відкриття дозволяє краще зрозуміти, як мозок розпізнає обличчя, в тому числі чужі, пише mariefranceasia.
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Щоб визначити ділянки мозку, що активізується при розпізнаванні облич, вчені використовували функціональну магнітно-резонансну томографію. Автори дослідження розраховували з'ясувати, чи є різниця між тим, як ми сприймаємо своє і чуже обличчя.
Як виявилося, ланка, що відповідає за виділення дофаміну, була найактивнішою при підсвідомому поданні власного обличчя, ніж при поданні облич інших людей. Водночас підсвідоме уявлення осіб інших людей викликало активацію мигдалеподібного тіла, що реагує на незнайому інформацію. "Наші результати показують, що система дофамінової винагороди бере участь в посиленій обробці власного обличчя, навіть якщо інформація є підсвідомою", – повідомляє один з авторів дослідження.
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