5 простих хитрощів, які допоможуть вам схуднути без зайвих зусиль

Бажання схуднути та повернути собі відмінну фізичну форму – цілком нормальне. Але мало хто задумується над тим, що не потрібно виснажувати себе жорсткими дієтами та днюваннями у спортзалі. Достатньо взяти на озброєння ці прості поради.

З їхньою допомогою ви зможете схуднути без зайвих зусиль. Усе просто. Головне – захотіти та впевнено іти до своєї мети! Ловіть лайфхаки, опубліковані на NewsYou.

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1. Фрукти замість соків

Дослідження показало, що заміна 3 склянок фруктового соку на тиждень на 3 порції цільних фруктів знижує ризик розвитку діабету 2 типу. Тому наступного разу, коли ви потягнетеся за пляшкою яблучного соку, візьміть краще яблуко. Та й не варто забувати, що фрукти – відмінне джерело клітковини.

2. Використовуйте миски меншого розміру

Люди, яким дають миски більшого розміру, їдять на 16% більше, ніж ті, кому дають миски меншого розміру. Подумайте про це: якщо ваша тарілка вміщує дві ложки рису, ви доїсте обидві. Якщо цього не станеться, ви з'їсте одну. Ви можете легко скористатися візуальної ілюзією, використовуючи зручні міні-миски.

3. Відключіться від мережі перед тим, як поїсти

Не піддавайтеся бажанню поїсти або випити, поки дивитеся Netflix або перевіряєте електронну пошту. Хоча спокусливо повечеряти перед монітором, дослідження American Journal of Clinical Nutrition показало, що люди, які їдять, відволікаючись, з'їдають за один раз на 10% більше, ніж ті, хто зосереджений на їжі.

4. Їжте перед їжею

Ви з тих, хто цілий день морить себе голодом, щоб заощадити калорії та приступити до бургерів і картоплі фрі? Виявляється, ви робите величезну помилку! Незалежно від того, яку їжу ви їсте, обов'язково перекусіть. Згідно з дослідженнями, проведеними науковцями штату Пенсільванія, закуска з бульйону або навіть яблука може знизити загальне споживання калорій під час основної їжі на 20%.

5. Просто додайте корицю

Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі Американського коледжу, додавання чайної ложки кориці з гіркою до крохмалистої їжі (наприклад, вівсянки на сніданок) може стабілізувати рівень цукру в крові та запобігти сплескам інсуліну, які призводять до голоду, а також набору ваги.

Скористайтеся цими порадами, щоб не лише їсти менше, а й позбуватися зайвої ваги без страждань. У вас все вийде!

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