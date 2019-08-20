5 продуктів, які не варто давати дітям

Фахівці назвали ТОП-5 продуктів, які негативно впливають на здоров'я дітей. Причому, медики відзначають, що ці продукти дорослі часто купують і дають дітям самостійно.

Зверніть увагу на цей перелік продуктів і не давайте їх своїм дітям, щоб не нашкодити їхньому здоров'ю.

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Чипси. Хрусткі закуски, що продаються в магазинах, орієнтовані у першу чергу на дітей – хрускіт сприяє формуванню звикання до продукту. При цьому чипси, сухарики й інші "хрустілки" відрізняються надзвичайно високим вмістом солі та хімічних інгредієнтів на зразок ароматизаторів, підсилювачів смаку, трансжирів, глутамату натрію. Лікарі закликають батьків не давати дітям подібну їжу.

Не купуйте дітям чіпси

Газована вода. Різні "смаколики" часто використовуються дорослими для заохочення дітей за хорошу поведінку. Газовані напої – належать до їхнього числа. Тим часом, їх споживання невід'ємно пов'язане з дитячим ожирінням, а також підвищеним ризиком онкологічних захворювань. Експерти відзначають: у різноманітній газованій воді містяться синтетичні барвники, ароматизатори й есенції, які накопичуються в дитячому організмі, виснажують підшлункову залозу й органи травлення, сприяючи розвитку їх захворювань.

Солодкі газовані напої негативно впливають на здоров'я

Ковбаса. Сосиски та ковбаси купуються з метою економії часу – зробити дитині на сніданок бутерброд з ковбасою найпростіше. Але наслідки регулярного вживання переробленого м'яса у вигляді ковбас, сосисок і сардельок оцінюються медичними фахівцями як катастрофічні. Експерти нагадують, що ВООЗ включила ковбаси та сосиски в перелік продуктів з канцерогенною дією.

Сосиски – справжнє зло

Готові солодощі. Кондитерські вироби промислового виробництва в наші дні містять дуже велику кількість трансжирів і цукру. При їх вживанні в крові відразу різко підвищується рівень глюкози, що спонукає організм викидати відразу багато інсуліну. Коли це відбувається занадто часто, клітини перестають реагувати на інсулін у нормальному, здоровому обсязі – в таких умовах починає розвиватися діабет. Крім того, велика кількість синтетичних смакових добавок у промислових солодощах веде до гормональних збоїв і набору ваги у дітей.

Лікарі рекомендують привчати дітей з раннього віку до натуральних видів десерту – халви, домашнього варення, пастили, сухофруктів, горіхів та випічки, яку ви готуєте самостійно.

Віддайте перевагу домашній випічці

Мармелад. Вироби у вигляді різнокольорових льодяників, а також мармелад (якщо він не натуральний) в надлишку містять барвники, ароматизатори, консерванти й інші хімічні інгредієнти. За словами лікарів, ці речовини послаблюють дітям імунітет, порушують роботу підшлункової залози, а також провокують різні алергії.

Желейки часто містять штучні барвники

Бережіть здоров'я своїх дітей і не забувайте про те, що є низка корисних смаколиків, які однозначно припадуть до душі вашому чаду!

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