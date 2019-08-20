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День Незалежності

5 продуктів, які не варто давати дітям

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Ці продукти своїм дітям даєте ви самі - фото 1
Ці продукти своїм дітям даєте ви самі

Фахівці назвали ТОП-5 продуктів, які негативно впливають на здоров'я дітей. Причому, медики відзначають, що ці продукти дорослі часто купують і дають дітям самостійно.

Зверніть увагу на цей перелік продуктів і не давайте їх своїм дітям, щоб не нашкодити їхньому здоров'ю.

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Чипси. Хрусткі закуски, що продаються в магазинах, орієнтовані у першу чергу на дітей – хрускіт сприяє формуванню звикання до продукту. При цьому чипси, сухарики й інші "хрустілки" відрізняються надзвичайно високим вмістом солі та хімічних інгредієнтів на зразок ароматизаторів, підсилювачів смаку, трансжирів, глутамату натрію. Лікарі закликають батьків не давати дітям подібну їжу.

Не купуйте дітям чіпси - фото 349062
Не купуйте дітям чіпси

Газована вода. Різні "смаколики" часто використовуються дорослими для заохочення дітей за хорошу поведінку. Газовані напої – належать до їхнього числа. Тим часом, їх споживання невід'ємно пов'язане з дитячим ожирінням, а також підвищеним ризиком онкологічних захворювань. Експерти відзначають: у різноманітній газованій воді містяться синтетичні барвники, ароматизатори й есенції, які накопичуються в дитячому організмі, виснажують підшлункову залозу й органи травлення, сприяючи розвитку їх захворювань.

Солодкі газовані напої негативно впливають на здоров'я - фото 349063
Солодкі газовані напої негативно впливають на здоров'я

Ковбаса. Сосиски та ковбаси купуються з метою економії часу – зробити дитині на сніданок бутерброд з ковбасою найпростіше. Але наслідки регулярного вживання переробленого м'яса у вигляді ковбас, сосисок і сардельок оцінюються медичними фахівцями як катастрофічні. Експерти нагадують, що ВООЗ включила ковбаси та сосиски в перелік продуктів з канцерогенною дією.

Сосиски – справжнє зло - фото 349064
Сосиски – справжнє зло

Готові солодощі. Кондитерські вироби промислового виробництва в наші дні містять дуже велику кількість трансжирів і цукру. При їх вживанні в крові відразу різко підвищується рівень глюкози, що спонукає організм викидати відразу багато інсуліну. Коли це відбувається занадто часто, клітини перестають реагувати на інсулін у нормальному, здоровому обсязі – в таких умовах починає розвиватися діабет. Крім того, велика кількість синтетичних смакових добавок у промислових солодощах веде до гормональних збоїв і набору ваги у дітей.

Лікарі рекомендують привчати дітей з раннього віку до натуральних видів десерту – халви, домашнього варення, пастили, сухофруктів, горіхів та випічки, яку ви готуєте самостійно.

Віддайте перевагу домашній випічці - фото 349065
Віддайте перевагу домашній випічці

Мармелад. Вироби у вигляді різнокольорових льодяників, а також мармелад (якщо він не натуральний) в надлишку містять барвники, ароматизатори, консерванти й інші хімічні інгредієнти. За словами лікарів, ці речовини послаблюють дітям імунітет, порушують роботу підшлункової залози, а також провокують різні алергії.

Желейки часто містять штучні барвники - фото 349066
Желейки часто містять штучні барвники

Бережіть здоров'я своїх дітей і не забувайте про те, що є низка корисних смаколиків, які однозначно припадуть до душі вашому чаду!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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