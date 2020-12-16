5 продуктів, які допоможуть тримати волосся у чудовому стані

Краса починається зсередини, і краса волосся – теж. Найкращі шампуні і маски не зможуть нічого, якщо ваше волосся не отримує достатнього і правильного харчування.

Ці продукти варто включити у своє щоденне меню, щоб волосся залишалося красивим, сильними і здоровими.

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Горіхи

Калорії і здорові жири корисні не тільки для здоров'я серця і судин: дослідження 2015 року підтвердило, що вживання достатньої кількості жирних кислот омега-3 і омега-6 зменшують випадання волосся, а також стимулюють їх зріст. Крім того, в горіхах багато вітамінів групи В, магнію, цинку і вітаміну Е, які допомагають захистити волосся буквально на клітинному рівні.

Риба жирних сортів

У будь-якій незрозумілій ситуації їжте жирну рибу: вона корисна практично для всіх систем нашого організму і всіх органів. У жирній рибі багато білка, вітаміну D, жирів омега-3, а також інших корисних речовин.

Морепродукти

80% жителів Землі страждають від нестачі заліза, стверджують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. І навіть незначний його дефіцит може призвести до втрати волосся або його витончення. Заліза багато в червоному м'ясі, шпинаті, бобових, але лікарі особливо рекомендують морепродукти.

Шпинат

Крім заліза, шпинат також багатий на фолатом і вітамінами А і С, які необхідні для синтезу колагену і перехресного зв'язування кератинових волокон, завдяки яким волосся стає сильнішим.

Яйця

Білок і біотин – два важливих доданків здорового волосся. Вам здається, що ваше волосся росте дуже повільно? Їжте яйця на сніданок кожен день, і скоро ви помітите різницю.

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