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5 продуктів, які допомагають боротися зі старінням
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Від нашого раціону харчування залежить тривалість життя та міцність здоров'я. І хоч про це всі знають давно, чомусь цим часто нехтують. Але є певні продукти, які обов'язково слід додати. до свого харчування, щоб продовжити молодість.
До вашої уваги 5 продуктів, які допоможуть побороти старіння. Вони не лише дуже смачні, а й надзвичайно корисні.
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1. Соєві боби. Це основний продукт азійської кухні протягом декількох поколінь. Вони багаті ізофлавонами – різновидом фітоестрогенів. Ізофлавони мають протизапальні, антиоксидантні, протиракові й антимікробні властивості. А отже, можуть допомогти регулювати запальну реакцію організму й уповільнити клітинне старіння, також захищаючи від певних типів раку.
2. Морква. Один з найпопулярніших овочів в Україні та багатьох інших країнах світу, відомий високим вмістом бета-каротину. Цей пігмент каротиноїд надає моркві помаранчевий колір. У нашому організмі бета-каротин перетворюється на вітамін А, який бере участь в імунній функції, процесах зору, відтворенні та клітинній комунікації. Наш організм не може самостійно виробник цей вітамін, і отримувати його потрібно з їжею. Дослідження показали, що багаті на каротиноїди продукти захищають від вікової дегенерації сітківки або порушень зору, викликаних старістю.
3. Хрестоцвіті овочі. Ще один важливий тип продуктів, який включає броколі, редис, брюссельську, цвітну і білокачанну капусту. Всі вони багаті поживними речовинами, включаючи безліч вітамінів, мінералів і каротиноїдів. У хрестоцвітних овочах є глюкозинолати, які регулюють реакцію організму на стрес і запалення, володіючи антимікробними властивостями, а також сповільнюючи процеси старіння.
4. Лосось. Дослідження показують, що якщо м'ясо завдає істотної шкоди здоров'ю у довгостроковій перспективі, то риба приносить користь. Однією з корисних різновидів риби є лосось, багатий білками та жирними кислотами Омега-3. Вони пов'язані зі здоров'ям мозку, запобігаючи вікове зниження когнітивних функцій.
5. Цитрусові. Останній пункт нашого списку – скромні герої здорової дієти. Це апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони тощо продукти, які містять безліч вітаміну C – чудового антиоксиданту, що зменшує запальні процеси. У плодах містяться флавоноїди, які значно збільшує тривалість життя людини.
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