Цей продукт допоможе організму після COVID-19

Після перенесеної коронавірусної інфекції організму потрібен час на відновлення, а допомогти йому в цьому допоможе правильне харчування.

Дієтолог Андрій Князьков розповів, що раціон необхідно збагатити перцем. Відомо, що в цьому овочі міститься багато вітаміну С, який зміцнює захисні функції імунітету, вітамін Е, провітамін А, а також калій, кальцій, залізо та інші цінні для організму речовини.

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За словами дієтолога, за корисними властивостями болгарський перець не поступається навіть шипшині, що вважається лікарською рослиною, допомагає в боротьбі з багатьма захворюваннями. Спеціаліст каже, що в раціоні має переважати не лише "солодкий" перець, а й гострий, з яким треба бути акуратнішими. У кожному виді цього овочу містяться алкалоїди, органічні сполуки, які сприяють відновленню і регенерації організму після перенесених захворювань, в тому числі й після COVID-19.

Варто також вживати більше чорного перцю, тому що він містить пиперин, що зміцнює імунну систему. Пам'ятайте, що після серйозного захворювання організм не варто навантажувати: краще забезпечте йому правильну дозу вітамінів і мінералів.

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