Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Цей продукт допоможе організму після COVID-19

  • 3
Їжа після COVID-19 - фото 1
Їжа після COVID-19 / pinterest

Після перенесеної коронавірусної інфекції організму потрібен час на відновлення, а допомогти йому в цьому допоможе правильне харчування.

Дієтолог Андрій Князьков розповів, що раціон необхідно збагатити перцем. Відомо, що в цьому овочі міститься багато вітаміну С, який зміцнює захисні функції імунітету, вітамін Е, провітамін А, а також калій, кальцій, залізо та інші цінні для організму речовини.

І ще: Білл Гейтс розповів, що чекає світ після пандемії

За словами дієтолога, за корисними властивостями болгарський перець не поступається навіть шипшині, що вважається лікарською рослиною, допомагає в боротьбі з багатьма захворюваннями. Спеціаліст каже, що в раціоні має переважати не лише "солодкий" перець, а й гострий, з яким треба бути акуратнішими. У кожному виді цього овочу містяться алкалоїди, органічні сполуки, які сприяють відновленню і регенерації організму після перенесених захворювань, в тому числі й після COVID-19.

Варто також вживати більше чорного перцю, тому що він містить пиперин, що зміцнює імунну систему. Пам'ятайте, що після серйозного захворювання організм не варто навантажувати: краще забезпечте йому правильну дозу вітамінів і мінералів.

Цей продукт допоможе організму після COVID-19 - фото 448405

Це цікаво: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого

Джерело: euro.who
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
  • 16 лютого, 16:21
  • 924
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 1113
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4168
Загрузка...
Новини