Дієтологи розповіли про користь вершкового масла при схудненні

Вершкове масло отримало незаслужено погану репутацію в тому, що стосується його впливу на здоров'я. Насправді його вживання дає багато оздоровчих ефектів.

Однак, попри високий вміст калорій і жиру, масло також містить ряд важливих поживних речовин: конкретно вітамін А, необхідний для здоров'я шкіри, імунної функції, гарного зору; а також вітамін Е, що підтримує здоров'я серця, що діє як антиоксидант, захищаючи клітини від окисного ушкодження, викликаного вільними радикалами з навколишнього середовища.

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Крім того, продукт дає інші поживні речовини, включаючи вітаміни D і K2 рибофлавін, ніацин, кальцій, фосфор. Багато досліджень показали, що вершкове масло може мати кілька переваг для здоров'я.

Вершкове масло допомагає підтримувати здоровий обмін речовин завдяки бутирату, жирній кислоті, що швидко використовується клітинами як джерело енергії і тому не відкладається в жирові запаси. Згідно з дослідженнями, раціон, багатий жирними кислотами, може підвищити здатність організму спалювати жир і прискорювати метаболізм, до того ж покращує функцію м'язів.

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