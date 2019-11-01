Розвінчаний популярний міф про користь масажу при схудненні

Як що ви намагаєтеся схуднути за допомогою одно лише масажу, спішимо вас розчарувати. У цій справі не можна забувати про помірне харчування.

Відомий дієтолог розповіла, чи можна схуднути за допомогою масажу. На своїй сторінці в Telegram вона зазначила, що масаж не створить дефіциту калорій і не позбавить вас зайвої ваги.

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"Досвідчені масажисти завжди дають пораду: хочете ефективно схуднути, не забувайте про харчування", – підкреслила дієтолог. За її словами, масаж сприяє лімфовідтоку, стимулює приплив крові до певних ділянок тіла, впливає на стан шкіри, сприяє емоційному розвантаженню, а ніяк не втраті ваги. "Одна з моїх пацієнток сказала: я ходжу на масаж, так мене це заспокоює і перемикає. А раніше я зривалася на їжу. Тому, кожен може знайти свої плюси", – додала Кляуз.

Масаж і схуднення

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