5 причин відмовитися від прийому гарячого душу

Фахівці рекомендують починати свій день з прийому душу. Щоправда, слід віддавати перевагу саме теплій воді, а не гарячій і ось чому.

Гарячий душ, звичайно ж, допоможе вам зігрітися холодними осінніми ранками (а вони будуть незабаром), але у нього є низка протипоказань, які вам варто знати.

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Розчинення натурального жиру. Шкіра людини виділяє певну кількість натуральних жирів, що захищають організм від бактерій і вірусів. Гаряча вода руйнує цей бар'єр, порушуючи навіть сам синтез шкірного сала.

Шкірні захворювання. Так, звучить дурнувато, але часте миття може призвести до висушування шкіри та появи шкірних захворювань – екземи або дерматиту.

Запальні процеси. Інтенсивний шкіри сприяє появі запальних процесів. Шкіра починає лущитися, відчувається дуже сильний свербіж. Іноді ці процеси супроводжуються почервонінням.

Надто гаряча вода негативно впливає на здоров'я

Поява набряків. Клітини шкіри, виділяючи гістамін, намагаються захистити організм від укусів комах і будь-яких деформацій шкіри. Дослідження показали, що при сильному нагріванні шкіри гістамін також виділяється.

Навантаження на серце. Гарячий душ протипоказаний тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Тіло всіляко намагається вивести тепло, в тому числі і через розширення судин. Часті навантаження знижують еластичність судинної тканини, що може призвести до інфаркту.

Бережіть себе та будьте обережними з власним здоров'ям!

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