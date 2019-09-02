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Серіал Кріпосна

5 причин відмовитися від прийому гарячого душу

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Відмовтесь від прийому гарячого душу - фото 1
Відмовтесь від прийому гарячого душу

Фахівці рекомендують починати свій день з прийому душу. Щоправда, слід віддавати перевагу саме теплій воді, а не гарячій і ось чому.

Гарячий душ, звичайно ж, допоможе вам зігрітися холодними осінніми ранками (а вони будуть незабаром), але у нього є низка протипоказань, які вам варто знати.

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Розчинення натурального жиру. Шкіра людини виділяє певну кількість натуральних жирів, що захищають організм від бактерій і вірусів. Гаряча вода руйнує цей бар'єр, порушуючи навіть сам синтез шкірного сала.

Шкірні захворювання. Так, звучить дурнувато, але часте миття може призвести до висушування шкіри та появи шкірних захворювань – екземи або дерматиту.

Запальні процеси. Інтенсивний шкіри сприяє появі запальних процесів. Шкіра починає лущитися, відчувається дуже сильний свербіж. Іноді ці процеси супроводжуються почервонінням.

Надто гаряча вода негативно впливає на здоров'я - фото 351963
Надто гаряча вода негативно впливає на здоров'я

Поява набряків. Клітини шкіри, виділяючи гістамін, намагаються захистити організм від укусів комах і будь-яких деформацій шкіри. Дослідження показали, що при сильному нагріванні шкіри гістамін також виділяється.

Навантаження на серце. Гарячий душ протипоказаний тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Тіло всіляко намагається вивести тепло, в тому числі і через розширення судин. Часті навантаження знижують еластичність судинної тканини, що може призвести до інфаркту.

Бережіть себе та будьте обережними з власним здоров'ям!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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