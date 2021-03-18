5 причин, коли дійсно потрібно звернутися до психолога

Як зрозуміти, що задушевні розмови з друзями не допомагають і прийшов час звернутися до фахівця? Пропонуємо вам звернути увагу на ці 5 причин.

Сімейні проблеми. Багато пар не можуть змиритися зі зрадою, деякі просто не готові відпустити свою другу половинку. Причому важко переживають розрив стосунків або нерозуміння не тільки жінки, а й чоловіки. Звичайно, психолог не зможе повернути чоловіка в сім'ю або склеїти давно зіпсовані відносини, але такий фахівець допоможе поглянути на ситуацію з іншого боку, пише huffpost.

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Кінець кар'єри. Чомусь більшості людей здається, що після звільнення з роботи їх життя скінчилося. Але, якщо розібратися, то, можливо, це лише початок нового етапу в житті.

Немає життєвого інтересу. Вам нецікава сім'я, діти, робота або відпочинок? Вам здається, що життя ніби проходить повз вас, а ви лише сторонній спостерігач? Вам точно час до психолога. Він допоможе вам розібратися зі своїми істинними бажаннями. Допоможе звільнити емоції і почуття, які були придушені в якийсь момент вашого життя.

Залежність. Нездорова прихильність теж може стати приводом звернутися до психотерапевта. Зазвичай це пов'язано з розривом стосунків, коли людина не може змиритися з втратою. Вона настільки звикла до партнера, що здається собі неповноцінною і безпорадною. Усе подальше життя здається безглуздим. Самостійно позбутися цього відчуття складно.

Одержимість. Люди, які одержимі своєю метою, не бачать того, що відбувається навколо. Наприклад, моделі, які прагнуть схуднути, часто стикаються з анорексією. Або трудоголіки, які ночують за робочим столом, також потребують допомоги психолога: найчастіше саме психологічні сеанси повертають людину до нормального життя.

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