Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад

Зрада – неприємна річ, тож не дивно, що ми намагаємося усіляко уникнути її. І мовиться не про стрибок у гречку з нашої сторони, а про певну страховку, пов'язану з потенційним партнером. І ось психологи пояснили, за допомогою чого можна виявити схильність до зрад.

Британський фахівець з міжнародних відносин, тренер особистісного розвитку, а також автор бестселера "Як знайти і закохати в себе чоловіка своєї мрії" Меттью Хассі розповів, як виявити потенційного зрадника. Зокрема, він назвав 3 типи людей, які можуть стрибнути в гречку, пише Maxim.

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На жаль, ці три типи людей мають найбільшу схильність до зрад. Тож потрібно бути готовими у будь-який момент, що їм захочеться урізноманітнити своє інтимне життя. І, необов'язково, з вами.

1. Нарциси

"Зрада для нарцисів – це перш за все спосіб довести собі, наскільки вони бажані, – наголошує Хассі. – Їм недостатньо любові однієї людини, їм потрібно, щоб їх любили всі навколо".

Тож, якщо перед вами справжній нарцис – будьте готові до того, що він цілком може бути схильним до зрад.

2. Невпевнені в собі люди

"І я не про ту невпевненість, яка є у кожного з нас, – пояснює Метью. – Я про глибинні, вкорінені комплекси, які змушують людину при найменшій підозрі, що партнер втрачає до них інтерес, гарячково шукати цей інтерес на стороні".

Прихильники фраз: "Ти мене недостатньо сильно любиш" теж можуть зраджувати, хоч це і не точно.

3. Егоїсти

Найнебезпечніший тип з усіх трьох. Вони щиро вважають, що загальні правила моралі на них не поширюються, і собі готові пробачити навіть те, що засуджують в інших.

"Вони прекрасно знають, що їх зрада травмує партнера, але вони надто переймаються власним задоволенням, щоб думати, що когось ранять", – міркує Хассі.

Тож вам потрібно бути обережними, якщо плануєте пов'язати своє життя з однією з цих людей. Є всі шанси, що у довгостроковій перспективі ці стосунки не закінчаться нічим хорошим.

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