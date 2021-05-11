5 причин, чому конструктор – найкращий подарунок

У пошуках універсального подарунка зверніть свою увагу на конструктор. Вас здивують переваги, адже його можна презентувати не лише дітям, а й дорослим. Далі розповідаємо, чому саме конструктор – найкращий подарунок на свято.

Конструктори незаслужено вважають дитячою забавкою, хоча серед усього асортименту можна знайти Constructors на будь-який смак, вік та гаманець. Якщо ви пам'ятаєте лише про ті Lego, які випускалися кілька десятків років тому, то подивіться, які цікавинки зараз виробляють на ринку конструкторів.

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Конструктори для справжніх фанатів

Пропонуємо вам обрати на подарунок тематичний конструктор. Відштовхуйтеся від зацікавлень того, для кого обираєте. Якщо точно знаєте, що людина поціновувач, приміром, Гаррі Поттера, коміксів Marvel, DC чи Володаря перснів, не сумнівайтеся, що їй сподобається відповідний конструктор. Обрати є з чого, адже тематичних колекцій є сотні – від дитячих мультиків типу Тролів до повноцінних архітектурних конструкцій штибу Статуї Свободи.

Більше, ніж конструктор

Особливо цікавим на ринку є конструктор Light Stax, який поєднує одразу кілька функцій, адже має світлодіодну підсвітку. Тобто надалі можете використовувати вже складений конструктор, як мініатюрну лампу. Плюсом ще є те, що цей різновид конструктору можна збирати при недостатньому освітленні.

Конструктори з дерева

Екологічна альтернатива є. Якщо вас бентежать вироби з пластику, то оберіть конструктори з дерева. Наймолодшим можна подарувати забавки, які розроблені спеціально для ненав'язливого навчання. Вони поєднують процес гри та вправи для розвитку. Діти зможуть вивчити абетку, розрізняти форми, кольори тощо. Для дорослих також є дерев'яні конструктори. Бонус – деякі з них рухомі. Відчуйте себе справжнім інженером і приведіть у рух, до прикладу, дерев'яну машинку чи потяг.

Конструктори для дорослих 18+

Конструктори можна збирати від півторарічного віку. Крайньої межі немає. 1,5+, 4+, 6+, 9+, 13+, 18+ – це все рекомендовані вікові обмеження, які визначаються складністю та тривалістю вашого залучення у процес збирання конструктора. Якщо набір для найменших складається з маленької кількості деталей, то для старшої категорії виробники створюють складні конструктори з сотень чи навіть тисяч дрібних деталей.

Подарунок для всієї сім'ї

Проведення сумісного дозвілля позитивно впливає на стосунки, адже такий процес об'єднує, навчає працювати в команді, допомагає порозумітися та зрозуміти один одного. Також це хороша нагода залучити дітей до цікавого та розвивального дозвілля. Для пар цей процес стане не менш захопливим. Оберіть конструктор, який сподобається всім домашнім, заплануйте вихідний, складайте його разом. У вас залишаться приємні спогади та сам конструктор, який нагадуватиме про цей день.

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