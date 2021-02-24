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Sony роздає безоплатно хітову гру Ratchet & Clank: як завантажити

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Ratchet & Clank роздаватимуть безоплатно - фото 1
Ratchet & Clank роздаватимуть безоплатно

Раптові атракціони нечуваної щедрості від великих компаній – завжди радість для будь-якого геймера. У 2020 році через бурхливу ​​пандемію Sony вирішила подарувати своїм користувачам трилогію Uncharted безоплатно, а тепер, майже через рік, історія повторюється – але з іншою грою.

Згідно зі свіжим постом у PlayStation Blog, корпорація планує проводити акцію Play At Home добрих 4 місяці, починаючи з березня.

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І як доказ серйозності своїх намірів першим на черзі роздач став платформер Ratchet & Clank – не оригінал з PS2, а випущений на PlayStation 4 ребут. Додати його до своєї бібліотеки можна буде з 1 по 31 березня – він залишиться на акаунті назавжди.

Нагадаємо, що ремейк культової Ratchet & Clank вийшов у 2016 році та зібрав безліч позитивних оцінок від преси. Реакція від шанувальників теж була досить прихильною, хоча далеко не всім припали до душі правки у сценарій: декому здалося, що автори розгубили дух оригіналу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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