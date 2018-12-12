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Ця повсякденна звичка руйнує зубну емаль

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Фахівці дали кілька рекомендацій правильного догляду за ротовою порожниною - фото 1
Фахівці дали кілька рекомендацій правильного догляду за ротовою порожниною / Reader's Digest

Стоматологи поставили під сумнів правильність ранкового гігієнічного процесу.

Між гігієнічною процедурою і їжею повинні пройти як мінімум 60 хвилин. У раціон ранкової трапези часто входять продукти, що містять велику кількість кислот, в процесі вживання яких емаль стає більш пористою. Якщо очищати ротову порожнину відразу ж після прийняття їжі, можна ще більше зашкодити покриттю.

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Фахівці дали кілька рекомендацій правильного догляду за ротовою порожниною. Гігієнічну процедуру радять проводити двічі на день. Для цього добре підійде зубна паста, що містить фтор, і щітка, яка знімає наліт не тільки з зубів, але і з язика, і з ясен. Спочатку масажними рухами необхідно ретельно вичистити жувальну, внутрішню і зовнішню поверхню зубів, а після завершення процедури виплюнути залишки зубної пасти. Потім слід за допомогою спеціальної нитки або йоржика видалити наліт між зубами.

Ополіскувач для порожнини рота не слід використовувати безпосередньо після чищення зубів. Рідина запобігає руйнуванню емалі, але її не радять застосовувати одночасно з концентрованою зубною пастою. Скористатися засобом гігієни можна в післяобідній час, але після цього необхідно протягом півгодини не вживати їжу і не пити.

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Джерело: colgate.com
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