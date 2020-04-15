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Хто швидше засинає після сексу: відповідь учених

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Хто швидше засинаж після сексу - фото 1
Хто швидше засинаж після сексу

Існує думка, що саме представники сильної статі після сексу швидко засинають. Чи справді це так – перевірили американські психологи.

Учені з університету в Олбані зламали поширений стереотип про те, що одразу після сексу саме чоловіки швидко йдуть відпочивати. Але у реальному життя інтим допомагає заснути саме жінкам.

І ще: Учені назвали фактори, які суттєво знижує сексуальний потяг

Це підтвердив експеримент за участю студентів коледжу, серед яких було 128 дівчат та 98 хлопців. Після романтичних стосунків саме дівчата швидше засинають, аніж їхні партнери. Цікавим фактом є те, що така ж ситуація і з мастурбацією. До слова, на бажання поспати не впливає, чи досягли жінки оргазму, чи ні.

Хто швидше засинаж після сексу - фото 398272
Хто швидше засинаж після сексу


Також дослідники виявили, що навіть захищеність сексу впливає на сон. Ті представниці прекрасної статі, які нехтують контрацепцією, ще швидше засинали, аніж ті, хто надавав перевагу захищеному коханню.

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Джерело: iod.media
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