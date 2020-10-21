Секс-експерт розповіла, як жінкам збільшити лібідо і шанси на оргазм (18+)

Австралійська секс-експерт дослідила, яким чином можна підняти жіноче лібідо та підвищити ймовірність оргазму під час інтиму. Все значно простіше, аніж здається.

Секс-експерт та журналістка з Австралії Надя Бокоді допомагає людям розв'язувати проблеми у стосунках, а також активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де має доволі широку аудиторію у розміру 59 тисяч підписників. Нещодавно вона розповіла, як жінкам частіше отримувати оргазм та покращити своє лібідо. Вона вивчила причини, через які сексуальний потяг може зникати, тож не обійшлось без порад, як змінити ситуацію.

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За словами Бокоді, жінкам важливо займатись "самолюбством" кілька разів на день, якщо вони хочуть відновити палку пристрасть у ліжку.

"Кожного разу, коли я обговорюю фейкові оргазм, я отримую чимало електронних листів від жінок, які зізнаються, що за 20 років шлюбу вони ніколи не досягали кульмінації і про це не знають їхні партнери", – додала вона.

Найепічніше, що кожне таке обговорення викликає шквал обурених коментарів від чоловіків. Причиною такого шоку є те, що жінок навчили приховувати тему самозадоволення.

Насправді ж, підсилити сексуальне лібідо жінки доволі просто, якщо займатись мастурбацією, вважає експерт.

"Якщо ти схожа на більшість жінок, то звикла ігнорувати свої сексуальні сигнали на користь потреб партнера, ти можеш бути не впевнена, що навіть знаєш, як відчувається "бажання". Тому найкраще, що можна зробити для відновлення лібідо – графік регулярних сеансів соло сексу, попри те, як почуваєтесь", – радить Надя.

Вона наголосила, що тут все працює, як і з тренуванням у спортзалі: побачиш результат, якщо будеш регулярно займатись.

"Хорошою новиною є те, що прихильність до самолюбних занять значно приємніша, аніж дотримання суворої дієти чи примусові походи у спортзал. І це ніколи не змусить вас почуватись погано", – підсумувала дослідниця.

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