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Як розбурхати своє інтимне життя: незвичайні поради для сексу від домінантки (18+)
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Якщо ви коли-небудь замислювались, як урізноманітнити своє сексуальне життя, то поради від Господині Айріс стануть у пригоді. Ця дівчина захоплюється БДСМ та домінуванням, тому точно знає, як розбурхати інтим.
Господиня Айріс ще з підліткового віку знала, що полюбляє домінувати у стосунках, хоч і не мала досвіду у БДСМ. Але у 19 вона познайомилась з хлопцем, який допоміг їй розкритись. Тож після 6 років експериментів та вдосконалення своїх умінь Айріс все ж стала домінанткою. В ексклюзивному інтерв'ю Daily Star вона зібрала кілька цікавих порад щодо того, як застосовувати домінування у ліжку.
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"Після того, як я опинилась у цій сфері, то почала розміщувати художні жіночі фото, просуваючи власну кар'єру. Я отримала чимало повідомлень від своїх шанувальників, які дякували мені за натхнення досліджувати власну сексуальність. Тоді я зрозуміла, який серйозний розрив між уявленням про незвичайну сексуальну поведінку та БДСМ з порнографією. Тож почала вкладати енергію в естетичні знімки та короткометражні фільми", – ділиться Айріс.
5 особливих порад щодо домінування у ліжку від Айріс:
- Досліджуйте, що вас збуджує: не можна визначити, що вам подобається або ні, якщо не експериментувати;
- Знайдіть ідеального партнера: важливо обрати того, хто погодиться разом досліджувати БДСМ;
- Обговоріть з партнером бажане: важливо визначити, хто що хоче спробувати і встановити певні межі перед сексом;
- Забезпечте безпеку: оберіть певне стоп-слово, щоб кожен був задоволений;
- Попіклуйтесь про партнера опісля: після експериментів корисно обговорювати деталі, що вдалось, над чим варто подумати, а що змінити.
Оскільки, люди не вміють читати думки, то дівчина радить обговорювати свої уподобання та еротичні мрії. Що ж до БДСМ, то дуже важливо обрати безпечне слово, щоб відрізнити серйозну відмову від грайливого "ні".
"Не зважайте на те, що інші люди можуть про вас подумати. Звертайте увагу на те, що вас збуджує та будьте лояльними до себе. Можливо, є речі, про які ви вже думали чи бачили, але швидко викинули їх з голови, бо це було незручно чи дивно. Перегляньте ці думки, пошукайте статті чи відео. Я впевнена, що ви не єдиний з такими побажаннями", – підсумувала дівчина.
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