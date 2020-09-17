Учені назвали основну ознаку хорошого здоров'я у будь-якому віці

Ця ознака свідчить про те, що ви цілком здорові

Науковці розповіли, на що потрібно звернути увагу, щоб переконатися, що ви цілком і повністю здорові. Виявилося, потрібно заглянути до ротової порожнини. Не дарма ж так багато жартів на тему зубів у мережі. Зокрема, учені вважають, що ознака хорошого здоров'я – відсутність потреби лікувати зуби.

За словами американських дослідників, стан порожнини рота та зубів – "найважливіший показник здоров'я організму у людей будь-якого віку". Наприклад, наявність періодонтиту асоціюється з високим ризиком серцево-судинних хвороб, а також діабету.

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Чим частіше людині доводиться "ремонтувати" або видаляти зуби, тим більш істотною стає ймовірність того, що її здоров'я вже не буде міцним, кажуть науковці фахівці.

Маніпуляції з зубами і їх опорними структурами можуть спричинити потрапляння наявних у ротовій порожнині бактерій у кровотік, що небезпечно поширенням інфекцій, – заявили вчені.



Здорова ротова порожнина – ознака міцного здоров'я

Вони попереджають, що при поганому стані ротової порожнини – зубних сколах, каріозних пошкодженнях, запальних явищах – навіть регулярне чищення може бути шкідливим, сприяючи проникненню у кров бактерій, які можуть провокувати розвиток різних захворювань.

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