7 вагомих причин регулярно займатися сексом

Ще віддавна секс для людей не обмежувався лише зачаттям дитини. Більшість людей сходяться на думці, що це приємне заняття приносить не лише задоволення, а й користь.

Експерти вважають, що секс – не лише спосіб отримати задоволення та продовжити рід. Користі від занять коханням значно більше, ніж більшість людей звикли припускати. Отже, до вашої уваги кілька вагомих причин регулярно займатися сексом.

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Пом'якшуються наслідки стресу. Секс зменшує почуття прикрості, пом'якшує наслідки депресій і стресів. Позитивний ефект, до слова, проявляється доволі швидко.

Зменшує головний біль. Біль у голові – не привід відмовлятися від сексу. Насправді, це відмінний спосіб усунути больові відчуття. Ефект досягається завдяки виробленню ендорфінів.

Міцнішає гармонія в сім'ї. На думку фахівців, якщо пара буде часто займатися коханням, гармонія в їх стосунках буде тільки рости. Крім того, чим частіший секс, тим менше конфліктів.

Секс зміцнює сім'ї / bornrealist

Стимуляція мозкової діяльності. Секс сприяє виробленню окситоцину, який стимулює мозкову діяльність. В результаті люди працюють продуктивніше і швидше засвоюють інформацію.

Підвищення активності. Відразу після сексу чоловіки відчувають легку втому, але вже незабаром вона змінюється припливом сил і відчуттям бадьорості.

Захист від деяких хвороб. Під час ласк (дотиків до шкіри партнера) оптимізується імунний захист шкірних покривів. Тому ризик розвитку деяких дерматологічних хвороб зменшується. Зокрема знижується ймовірність захворіти на грип.

Профілактика проблем з інтимним здоров'ям. Під час інтиму покращується кровопостачання в тазі, що запобігає появі застійних і запальних процесів. А експерти в гінекології вважають, що секс зменшує ймовірність появи жіночих статевих проблем.

Проведене дослідження довело, що секс позитивно впливає на здоров'я та емоційний стан. Головне не забувати про засоби контрацепції.

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