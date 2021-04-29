Мартін Скорсезе пройшов б'юті-вікторину своєї доньки: його знання відверто вражають

Актриса Франческа Скорсезе влаштувала вікторину з участю свого батька, режисера Мартіна Скорсезе. Постановнику "Острова проклятих" і "Славних хлопців" запропонували вгадати б'юті-пристосування. І він впорався значно краще, ніж очікувала його донька.

Ролик з кумедною б'юті-вікториною донька Мартіна Скорсезе виклала на своєму тіктоці.

Це цікаво: Як зробити ідеальне селфі у дзеркалі: лайфхак блогерки підкорює TikTok

Режисер впізнав керлер для вій і спонж для макіяжу, вгадав гумку для волосся. Однак Скорсезе поставила у глухий кут менструальна чаша. Він вирішив, що це пристосування для промивання очей. Накладки на груди режисер прийняв за накладки для вух, а гумку-бублик для волосся – за "дивну подушку".

*якщо відео не завантажується, переходьте за цим посиланням

Франческа Скорсезе похвалила батька за старання та пообіцяла, що незабаром зніме другу частину б'юті-вікторини. Тож ми очікуємо на її вихід. Виявилося, 78-річний режисер чудово знається не лише на кінематографі.

Читайте також: Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото