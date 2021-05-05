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Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз

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Очікування і реальність - фото 1
Очікування і реальність / perri_theplatypus1

Очікування часто не виправдовуються, особливо, якщо цьому сприяють інші люди. Користувачі діляться кумедними та невдалими фото, долучаюсь до тренду "Що я хочу і що я отримую". Якщо вам бракує гарного настрою – зацініть!

Очікування – це палка з двома кінцями, адже цікаво та весело уявляти чудові сценарії життя, але це не означає, що вони стануть дійсністю. Саме цьому і присвячена епічна добірка фото від Bored Panda, у якій бажання зовсім не збігаються з тим, що люди отримують.

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Все почалось з тіктокерки під ніком Keelyknight aka Madeline, яка поділилась відео з невдалим походом на манікюр. На ролику дівчина просто ридає від того, наскільки результат не відповідає її бажанням.

@kneelyknight

This was the worst experience I’ve ever had. #nails #help #foryou #foryoupage

♬ original sound - Madeline

Після цього допису у мережі зібралось чимало обурених та засмучених людей, які вирішили поділитись і своїм досвідом. Це має доволі кумедний вигляд, тож точно підійме настрій:

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6ix9ines.daughter
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maryellaedmondss
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victoriacagle
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notkylieejenner
perri_theplatypus1 - фото 458151
perri_theplatypus1
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madisonwallerrr
kaitlinhealy - фото 458153
kaitlinhealy
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courtneydfit
janetp86 - фото 458155
janetp86
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momokaxox

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