Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз

Очікування часто не виправдовуються, особливо, якщо цьому сприяють інші люди. Користувачі діляться кумедними та невдалими фото, долучаюсь до тренду "Що я хочу і що я отримую". Якщо вам бракує гарного настрою – зацініть!

Очікування – це палка з двома кінцями, адже цікаво та весело уявляти чудові сценарії життя, але це не означає, що вони стануть дійсністю. Саме цьому і присвячена епічна добірка фото від Bored Panda, у якій бажання зовсім не збігаються з тим, що люди отримують.

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Все почалось з тіктокерки під ніком Keelyknight aka Madeline, яка поділилась відео з невдалим походом на манікюр. На ролику дівчина просто ридає від того, наскільки результат не відповідає її бажанням.

Після цього допису у мережі зібралось чимало обурених та засмучених людей, які вирішили поділитись і своїм досвідом. Це має доволі кумедний вигляд, тож точно підійме настрій:

charlee996

annadinh

emmybining

6ix9ines.daughter

salty.jo

maryellaedmondss

victoriacagle

notkylieejenner

perri_theplatypus1

madisonwallerrr

kaitlinhealy

courtneydfit

janetp86

momokaxox

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