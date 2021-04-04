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5 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 квітня, християни вшановують пам'ять святого Никона. У світі відзначають Міжнародний день супу і День геолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину. Також в цей день було заведено прибирати вдома і у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1340 – арабський флот розбив іспанську ескадру в Гібралтарській протоці
- 1398 – німці вибили піратів з острова Готланд
- 1453 – турецький султан Мехмед II почав облогу Константинополя
- 1710 – Пилип Орлик у м. Бендери підписав Статут Війська Запорізького
- 1793 – Жан-Поль Марат обраний президентом якобінського клубу
- 1814 – після вступу військ союзників – Росії, Пруссії, Австрії та Великобританії в Париж французький імператор Наполеон I зрікся престолу
- 1818 – у Сантьяго (Чилі) південноамериканські війська Хосе Марті розбили іспанську армію
- 1818 – в Парижі барон Карл де Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування
- 1843 – Гонконг оголошений володінням Британії
- 1896 – в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри
- 1913 – Нільс Бор завершив статтю Про будову атомів і молекул
- 1925 – Лазар Каганович обраний першим секретарем ЦК КП (б) У
- 1945 – початок грузинського повстання на острові Тексел
- 1961 – Президент США Джон Кеннеді санкціонував початок військової операції проти Куби
ХТО НАРОДИВСЯ 5 КВІТНЯ
- 1622 – Вінченцо Вівіані, італійський математик, фізик
- 1682 – Катерина I, російська імператриця
- 1732 – Жан Оноре Фрагонар, французький художник
- 1827 – Джозеф Лістер, англійський хірург, ввів в медичну практику антисептики
- 1882 – В'ячеслав Липинський, український історик і публіцист
- 1889 – Микола Тюленєв, агромеліоратор, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Академії наук України.
- 1894 – Лоуренс Белл, американський авіаконструктор, який створив перший в світі надзвуковий літак
- 1894 – Дмитро Чижевський, учений-енциклопедист, культуролог, філософ, літературознавець, релігієзнавець
- 1900 – Спенсер Трейсі, американський актор, першим отримав двох Оскарів поспіль за кращу роль
- 1976 – Фернандо Морієнтес, іспанський футболіст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Теплий день, але вночі сталися заморозки – значить, в квітні буде хороша погода.
- Якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.
- Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – значить, попереду очікується холодне літо.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- не можна ухилятися від роботи
- не можна смітити і допускати безлад
- не можна ображати птахів
- не можна заподіювати зло людям
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