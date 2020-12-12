5 крутих ідей, як облаштувати маленьку кухню

Хоч кухня і є дуже важливим місцем у помешканні, але часто трапляється так, що її розміри далекі від ідеалу. З такою ситуацією вигадали, як впоратись французи.

Парижани добре знайомі з проблемою крихітних кухонь, однак і це не заважає їм навіть невелике приміщення облаштовувати максимально комфортно та зручно. Тому зібрали кілька хитрощів, які допоможуть мати вдосталь простору на кухні.

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Завантажуйте стіни. Ні для кого не таємниця, що правильне розміщення предметів допомагає зекономити місце, тому полиці, магніти для кухонного приладдя та красиві вішаки для посуду допоможуть не лише додати простору, а й завжди мати все під рукою.

Більша світла. Краще відмовитись від надто важких штор, адже природне світло допомагає додати затишку, а також візуально збільшує кімнату.

Світлі стіни. Ще один лайфхак, який допомагає уникнути стискання простору. До того ж, не варто боятись, що кухня виглядатиме надто стерильно, адже правильний декор допоможу з цим впоратись.

Вдалі меблі. Звичайні столи та стільниці навряд чи не вкрадуть місце на кухні, тому можна обирати сучасні креативні варіанти, приміром, столи, у які складають тумби чи стільці. Багатофункціональність приходить на допомогу.

Прозорі меблі. Так, це доволі ризикований варіант, який виглядає ефектно, а також потребує частішого прибирання. Зате візуально такі меблі допомагають не нагромаджувати кухню.

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