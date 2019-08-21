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5 кроків, які зроблять ваш секс ідеальним
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Жінки частенько замовчують свої бажання та фантазії, що суттєво ускладнює наше життя. Втім, є й такі представниці прекрасної половини людства, котрі відверто розповіли, що ж зробить секс ідеальним, на їхню думку. Цією цінною інформацією ділимося з вами!
Отже, запам'ятайте ці п'ять кроків, які зроблять ваш секс ідеальним і дозволять отримати максимум задоволення від цього надзвичайно приємного процесу!
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Прелюдія
Так, ми часто грішимо тим, що прелюдія відходить на задній план, або й зовсім зникає з нашого життя. Втім, не забувайте про те, що ваша кохана розігрівається не за лічені секунди, як ви. Тому без прелюдії її залишати КАТЕГОРИЧНО не можна!
Романтика
Так, панянки шалено обожнюють усі ці букети, свічки, музику та інші фішки, які зроблять ваш вечір романтичним. І хоч це здається нам, чоловікам, банальним – жінки просто сходять з розуму тоді, коли усвідомлюють, що ми докладаємо зусиль для того, аби секс став не просто фізичним процесом, а справжнім мистецтвом!
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Трішки агресії
Суперечливий факт, але так воно і є. Ваша кохана може не лише тішитися ванні з пелюстками троянд, а й вами, коли ви проявляєте трішки агресії під час сексу. Цілком імовірно, що вона обожнює, коли ви ляскаєте її по сідницях, або покусуєте її соски. Головне – експериментуйте і шукайте саме те, що зводить з розуму вашу кохану.
Фантазії
Часто дівчина не наважується розповісти, про що вона марить. Саме тому ваша задача полягає в тому, щоб ви спиталися, що вона хоче, що б довело її до оргазму, що ви робите не так. Цілком імовірно, що вона мріє про те, щоб ви на один вечір перевтілилися на сантехніка, але не для того, щоб відремонтувати кран на кухні, а для того, щоб зайнятися з нею гарячим сексом на стільниці.
Голос
Ніколи не займайтеся сексом у стерильній тиші. Звичайно ж, плейлист для цього приємного процесу має бути, але не слід обмежуватися лише музикою. Пам'ятайте про стогони та зітхання. Особливо ефектно буде, якщо ви будете їй щось шепотіти на вухо під час спекотної ночі. Це розслабить її та дозволить отримати максимум задоволення.
Бажаємо вам гарячої та незабутньої ночі!
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