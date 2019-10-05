5 ідеальних напоїв після тренувань

Ці напої позитивно вплинуть на ваші м'язи

Після інтенсивних фізичних навантажень нашому організму необхідно зволоження, оскільки ми втрачаємо багато рідини з потом. Ловіть кілька відмінних напоїв для цієї мети крім води.

Отже, ці напої ідеально підійдуть тим, хто щойно закінчив тренування!

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Шоколадне молоко. Воно містить вуглеводи і є чудовим напоєм після тренувань. Вуглеводи прискорюють процес відновлення завдяки заміні глікогену, який був втрачений при тренуваннях. Білок у шоколадному молоці в поєднанні з вуглеводами позитивно впливає на відновлення втомлених м'язів.

Кокосова вода. Залиште свої спортивні напої вдома і налягайте на кокосову воду. Вона насичена великою кількістю електролітів на кшталт магнію та калію. Кокосова вода містить менше солі, ніж звичайні спортивні напої, а також знижує ризик зневоднення і хвороб серця.

Візьміть на тренування кокосове молоко

Кавун і базилік. Напій на основі кавуна містить магній, калій і сіль, які допомагають збалансувати рівень електролітів у вашому організмі. У звичайному кавуні 90% води, яка допомагає заповнити втрачену у вигляді поту рідина в організмі. А базилік сприяє детоксикації нашого тіла і поліпшенню здоров'я кишківника.

Вишневий сік. Насичений антиоксидантами вишневий сік знижує рівень запалень та окислення ліпідів. Це сприяє відновленню м'язів. Також цей сік запобігає втраті силових показників у м'язах, він корисний для зміцнення м'язової маси та швидкого відновлення.

Чорний і зелений чай. У цих напоях є маса корисних властивостей, вони допомагають процесу окислення жирів. Це процес розщеплення жиру в маленькі молекули для отримання енергії.

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