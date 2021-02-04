5 головних ознак токсичних стосунків

Ми зібрали п'ять ознак відносин, виявивши які, варто насторожитися.

Всі погані і ви теж

Не варто сподіватися на те, що гнів мучителя обійде вас стороною тільки тому, що він до вас відчуває прихильність. Навпаки, тривалі відносини будуть з кожним днем ​​зміцнювати його в думці, що він має право судити свого партнера, давати поради, наставляти на шлях істинний і далі за списком.

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Партнер контролює ваші фінанси

Тема грошей в сім'ї актуальна завжди. Погодьтеся, кожному хочеться вільно витрачати, багато заробляти і ні в чому собі не відмовляти. Але що, якщо непомітно у вашій парі відповідати за заробіток стала тільки одна людина, і це – не ви.

Агресія завжди компенсується турботою

Насправді немає таких обставин, які могли б виправдати агресію, як і не існує і вчинків, здатних відшкодувати збиток від завданої моральної шкоди.

Турботи про будинок лягають тільки на вас

Напевно майже кожну дівчинку батьки з дитинства привчають до того, що робота по дому – це виключно жіночий обов'язок. Чоловік же має приносити в будинок гроші. Такий підхід до сімейних відносин можна назвати справедливим лише частково.

Ви не можете припинити відносини

Змучені постійними змінами настрою, нездійсненними вимогами, істериками і претензіями жертви часто не здатні відшукати в собі сили, щоб припинити болісні стосунки.

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