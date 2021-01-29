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Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн

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Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн - фото 1

У список цих жінок входять Мерлін Монро, Моніка Левінські, Жюлі Гайє, Карла Бруні та Анн Пенжо. Дивіться далі та дізнайтеся про найвідоміших коханок президентів.

Мерлін Монро

Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн - фото 445494

Історія стосунків Мерлін Монро та Джона Кеннеді розпочалася ще тоді, коли Джо не був президентом. Вони познайомилися у 1960 році на відпочинку біля озера Тахо. Тоді Кеннеді був кандидатом в президенти США від демократів. Цікаво, що пліткарі говорили, що насправді білявці спочатку сподобався інший з братів Кеннеді – молодший Роберт.

Взаємини між Джоном та Мерлін розпочалися пізніше – у жовтні 1961 року. Тоді Кеннеді вже був у президентському кріслі. Наближені люди з оточення Джона вбачали у їхньому зв'язку небезпеку. Саме через це роман був недовготривалим. Подейкують, що розрив пари став справжньою причиною смерті акторки, яка настала 4 серпня 1962 року.

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Моніка Левінські

Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн - фото 445492

Моніка Левінські та Білл Клінтон – пара, яка спричинила гучний політичний скандал. Цей роман приніс 42 президенту США судові розгляди та спробу імпічменту. Репутація глави Білого дому була повністю знищена після цієї історії. Причина проблем – аудіозаписи розмови з Монікою, які зробила її знайома Лінда Тріпп. Сексуальний скандал негативно вплинув і на репутацію Моніки.

Карла Бруні

Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн - фото 445496

Карла Бруні та Ніколя Саркозі – приклад того, що коханка може стати дружиною. Пара познайомилася у 2007 році. Тоді президент Франції був одружений, проте незабаром розлучився. Вже 2 лютого 2008 року Ніколя та Карла зіграли весілля в Єлисейському палаці. Саркозі та Бруні досі разом і жінка народила у 2011 році президенту доньку Джулію.

Жюлі Гайє

Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн - фото 445495

Зв'язок Жюлі Гайє та Франсуа Олланд викрив таблоїд Closer. Журналісти видання опублікували статтю про роман президента та акторки. У підтвердження додали фотографії, які й довели факт їхніх побачень. Президент не заперечував цей компромат, а лише зауважив, що його офіційний шлюб не на найкращому етапі. Жюлі Гайє своєю чергою вирішила судитися з Closer і зажадала 50 тисяч євро.

Анн Пенжо

Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн - фото 445497

Про Анн Пенжо та Франсуа Міттерана французи знали й це не дуже їх обурювало. Можна назвати жінку офіційною коханкою президента. Президент навіть поселив її у квартирі резиденції, про що стало відомо у 1995 році, коли наступник Жак Ширак виселив Анн з донькою. Сім'я Міттерана заборонила Анн Пенжо бути присутньою на похоронах Франсуа, проте громадськість чинила тиск на родину колишнього президента й Анн з донькою таки була на усіх жалобних церемоніях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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