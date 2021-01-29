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Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
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У список цих жінок входять Мерлін Монро, Моніка Левінські, Жюлі Гайє, Карла Бруні та Анн Пенжо. Дивіться далі та дізнайтеся про найвідоміших коханок президентів.
Мерлін Монро
Історія стосунків Мерлін Монро та Джона Кеннеді розпочалася ще тоді, коли Джо не був президентом. Вони познайомилися у 1960 році на відпочинку біля озера Тахо. Тоді Кеннеді був кандидатом в президенти США від демократів. Цікаво, що пліткарі говорили, що насправді білявці спочатку сподобався інший з братів Кеннеді – молодший Роберт.
Взаємини між Джоном та Мерлін розпочалися пізніше – у жовтні 1961 року. Тоді Кеннеді вже був у президентському кріслі. Наближені люди з оточення Джона вбачали у їхньому зв'язку небезпеку. Саме через це роман був недовготривалим. Подейкують, що розрив пари став справжньою причиною смерті акторки, яка настала 4 серпня 1962 року.
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Моніка Левінські
Моніка Левінські та Білл Клінтон – пара, яка спричинила гучний політичний скандал. Цей роман приніс 42 президенту США судові розгляди та спробу імпічменту. Репутація глави Білого дому була повністю знищена після цієї історії. Причина проблем – аудіозаписи розмови з Монікою, які зробила її знайома Лінда Тріпп. Сексуальний скандал негативно вплинув і на репутацію Моніки.
Карла Бруні
Карла Бруні та Ніколя Саркозі – приклад того, що коханка може стати дружиною. Пара познайомилася у 2007 році. Тоді президент Франції був одружений, проте незабаром розлучився. Вже 2 лютого 2008 року Ніколя та Карла зіграли весілля в Єлисейському палаці. Саркозі та Бруні досі разом і жінка народила у 2011 році президенту доньку Джулію.
Жюлі Гайє
Зв'язок Жюлі Гайє та Франсуа Олланд викрив таблоїд Closer. Журналісти видання опублікували статтю про роман президента та акторки. У підтвердження додали фотографії, які й довели факт їхніх побачень. Президент не заперечував цей компромат, а лише зауважив, що його офіційний шлюб не на найкращому етапі. Жюлі Гайє своєю чергою вирішила судитися з Closer і зажадала 50 тисяч євро.
Анн Пенжо
Про Анн Пенжо та Франсуа Міттерана французи знали й це не дуже їх обурювало. Можна назвати жінку офіційною коханкою президента. Президент навіть поселив її у квартирі резиденції, про що стало відомо у 1995 році, коли наступник Жак Ширак виселив Анн з донькою. Сім'я Міттерана заборонила Анн Пенжо бути присутньою на похоронах Франсуа, проте громадськість чинила тиск на родину колишнього президента й Анн з донькою таки була на усіх жалобних церемоніях.
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