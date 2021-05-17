Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали

Кожна людина має власні слабкості та не завжди корисні звички, але деякі з них залежать від дати народження. Розповідаємо, перед чим важко втриматись різним знакам Зодіаку.

Ні для кого не таємниця, що ідеальних людей не існує, адже у кожного є свої недоліки, передає Радіо Maximum. Цього разу розповідаємо, які не найкращі залежності найпоширеніші у представників різних знаків Зодіаку.

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Овен: кофеїн, алкоголь чи спонтанні рішення - найкращий спосіб позбутись емоційної напруги. Саме так вважають ці люди, однак насправді це лише погіршує ситуацію.

кофеїн, алкоголь чи спонтанні рішення - найкращий спосіб позбутись емоційної напруги. Саме так вважають ці люди, однак насправді це лише погіршує ситуацію. Телець: залежність від близьких людей та азартних ігор. Якщо перше ще пояснюється почуттями, то інше навряд дарує лише приємні емоції.

залежність від близьких людей та азартних ігор. Якщо перше ще пояснюється почуттями, то інше навряд дарує лише приємні емоції. Близнюки: забагато часу в мережі. Гаджети та соцмережі справді є вашою слабкістю.

забагато часу в мережі. Гаджети та соцмережі справді є вашою слабкістю. Рак: слабкість до алкоголю в моменти самотності. Ви надто цінуєте будь-які стосунки і боїтесь залишитись наодинці, тому можете приглушувати ці відчуття спиртним.

слабкість до алкоголю в моменти самотності. Ви надто цінуєте будь-які стосунки і боїтесь залишитись наодинці, тому можете приглушувати ці відчуття спиртним.

Лев : залежність від чужої думки та шопоголізм. Заради схвальних відгуків ви здатні на немислиме, а також не можете втриматись від часто зайвих покупок.

: залежність від чужої думки та шопоголізм. Заради схвальних відгуків ви здатні на немислиме, а також не можете втриматись від часто зайвих покупок. Діви : манія підтримки порядку. Любов до контролю часто стає причиною проблем, адже ви надто боїтесь втратити щось цінне.

: манія підтримки порядку. Любов до контролю часто стає причиною проблем, адже ви надто боїтесь втратити щось цінне. Терези: власні захоплення у пріоритеті. Це не погано, але часто ви можете нехтувати соціальними контактами заради цього.

власні захоплення у пріоритеті. Це не погано, але часто ви можете нехтувати соціальними контактами заради цього. Скорпіон: забагато зусиль заради "ліжка". Інколи це більше схоже на залежність, а не на прагнення любові.

Стрілець: надмірна жага грошей. Через це ви багато працюєте, втомлюєтесь, доходите до межі, але не дозволяєте збавити оберти.

надмірна жага грошей. Через це ви багато працюєте, втомлюєтесь, доходите до межі, але не дозволяєте збавити оберти. Козеріг : прагнення до статусності. Вам завжди потрібно, щоб хтось оцінював ваші зусилля та вчинки.

: прагнення до статусності. Вам завжди потрібно, щоб хтось оцінював ваші зусилля та вчинки. Водолій: залежність від адреналіну та вражень. Стабільність далеко не для вас, тому у вашій скарбничці спогадів є чимало справді епічних ситуацій.

залежність від адреналіну та вражень. Стабільність далеко не для вас, тому у вашій скарбничці спогадів є чимало справді епічних ситуацій. Риби: спиртне, як спосіб заглушити проблеми. Звісно ж, це працює не так, і ви це добре розумієте, але не можете втриматись.

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