45-річна зірка серіалу Клон показала себе у купальнику: шанувальники у захваті

Зірка серіалу Клон, яка виконала роль Жаді, потішила шанувальників новою фотографією. 45-річна Джованна Антонеллі показала ідеальну фігуру в бікіні.

Знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

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У фотоблозі телеведуча запостила кадр з відпочинку на острові Фернанду-ді-Норонья. У кадрі 45-річна артистка постала у чорному купальнику та смугастій накидці, продемонструвавши підтягнуте тіло.

Примітно, що, як розповіла Антонеллі, вона вже повернулася з канікул, і сумує за безтурботними днями на екзотичному острові.

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