Зваблива модель захопила гарячими фото до Дня Валентина: 18+

Француженка Полін Танто вже активно готується до Дня всіх закоханих, тож похизувалась пікантною серією знімків у спідньому. Тут дуже спекотно!

26-річна французька модель та блогерка Полін Танто захоплює своєю вродою зі своєї сторінки в інстаграмі, де має понад 6 мільйонів підписників. Тут дівчина публікує кадри зі своїх буднів та фотосесій, а також не соромиться ділитись пікантним контентом, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Більше їсти: фітнес-тренерка здивувала порадами, як покращити форму

Початок лютого надихнув Полін почати готуватись до Дня святого Валентина, тож вона не гаяла час дарма і вже пригостила фанатів порцією ефектних фото у не менш ефектному спідньому. Безумовно, красуня готова до Дня закоханих.

instagram.com/popstantot

instagram.com/popstantot

До слова, модель завжди має розкішний вигляд, адже володіє брендом купальників, для кого і знімається у рекламах.

instagram.com/popstantot

instagram.com/popstantot

instagram.com/popstantot

Читайте також: Дівчина тижня: розкута порнозірка Казумі Сквіртс, яка без комплексів демонструє свої форми