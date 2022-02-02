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Зваблива модель захопила гарячими фото до Дня Валентина: 18+

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Модель дражнить фанатів фото у спідньому - фото 1
Модель дражнить фанатів фото у спідньому / instagram.com/popstantot

Француженка Полін Танто вже активно готується до Дня всіх закоханих, тож похизувалась пікантною серією знімків у спідньому.  Тут дуже спекотно!

26-річна французька модель та блогерка Полін Танто захоплює своєю вродою зі своєї сторінки в інстаграмі, де має понад 6 мільйонів підписників. Тут дівчина публікує кадри зі своїх буднів та фотосесій, а також не соромиться ділитись пікантним контентом, пише Радіо MAXIMUM.

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Початок лютого надихнув Полін почати готуватись до Дня святого Валентина, тож вона не гаяла час дарма і вже пригостила фанатів порцією ефектних фото у не менш ефектному спідньому. Безумовно, красуня готова до Дня закоханих.

instagram.com/popstantot - фото 494906
instagram.com/popstantot
instagram.com/popstantot - фото 494905
instagram.com/popstantot

До слова, модель завжди має розкішний вигляд, адже володіє брендом купальників, для кого і знімається у рекламах.

instagram.com/popstantot - фото 494908
instagram.com/popstantot
instagram.com/popstantot - фото 494909
instagram.com/popstantot
instagram.com/popstantot - фото 494911
instagram.com/popstantot

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