45-річна Кейт Мосс знялася у відвертій фотосесії НЮ

Відома модель Кейт Мосс позувала перед об'єктивом на зйомці у знаменитого модного дуету Мерта Алас і Маркуса Пігготта. Шанувальники залишилися враженими новим відвертим знімкам красуні.

На фото супермодель зухвало позує оголеною тільки в чорних гостроносих туфлях на підборах. В руках Мосс тримає сигарету.

І ще: Гаряча дружина зірки Барселони відпочила у Каліфорнії: гарячі фото

Крім того, турецький фотограф заявив, що з кожним разом Кейт стає тільки привабливішою. "Сьогодні на знімальному майданчику з моєю чудовою Кейт. Вона стає краще і краще", – заявив Мерт Алас.

Відзначимо, що раніше в одному з інтерв'ю Кейт Мосс зізналася, що їй "дуже не подобалося" зніматися без одягу. Зараз, за ​​словами супермоделі, вона звикла оголятися перед камерою.

Читайте також: Зірка реаліті-шоу показала форми у спокусливій білизні (18+)