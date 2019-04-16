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45-річна Кейт Мосс знялася у відвертій фотосесії НЮ

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Кейт Мосс - фото 1
Кейт Мосс / STYLEINSIDER

Відома модель Кейт Мосс позувала перед об'єктивом на зйомці у знаменитого модного дуету Мерта Алас і Маркуса Пігготта. Шанувальники залишилися враженими новим відвертим знімкам красуні.

На фото супермодель зухвало позує оголеною тільки в чорних гостроносих туфлях на підборах. В руках Мосс тримає сигарету.

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Крім того, турецький фотограф заявив, що з кожним разом Кейт стає тільки привабливішою. "Сьогодні на знімальному майданчику з моєю чудовою Кейт. Вона стає краще і краще", – заявив Мерт Алас.

Відзначимо, що раніше в одному з інтерв'ю Кейт Мосс зізналася, що їй "дуже не подобалося" зніматися без одягу. Зараз, за ​​словами супермоделі, вона звикла оголятися перед камерою.

45-річна Кейт Мосс знялася у відвертій фотосесії НЮ - фото 321699

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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