4 вагомі причини перейти на рослинну дієту

Для того, щоб отримати всі переваги цього харчування, не обов'язково повністю відмовлятися від м'яса. Ви все ще можете час від часу включати у раціон м'ясні та рибні продукти. Ділимося з вами вагомими причинами перейти на рослинну дієту.

Зміцнює зір. Можна отримувати найрізноманітніші плюси для здоров'я при збільшенні вмісту рослинної їжі в харчуванні. Численні дослідження показували, що завдяки наявності вітаміну А у моркві зміцнюється зір в умовах недостатнього освітлення. Крім того, вживання шпинату, кукурудзи, ківі і винограду допомагає запобігати катаракті та іншим проблемам з очима.

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Контроль артеріального тиску. Підвищений тиск призводить до різних розладів здоров'я. Кілька досліджень припустили, що близько половини гіпертоніків вмирають через ускладнення з серцем, що виникають при порушенні припливу крові до цього органу. Прийом фруктів, зелених овочів, горіхів допомагає знижувати артеріальний тиск.

Від м'яса не обов'язково відмовлятися повністю / The Independent

Запобігає діабету. Згідно з дослідженням 2017 року рослинна дієта з цільнозерновими, квасолею, бобами, фруктами й овочами запобігає розвитку діабету другого типу.

Допомагає худнути. Рослинні продукти містять низьку кількість калорій у порівнянні з тваринами. У них багато клітковини, що викликає стійке відчуття ситості. Ось чому вегетаріанці частіше бувають більш худими у порівнянні з любителями м'ясо. Звичайно, все можна звести нанівець, якщо крім рослинних продуктів ви будете налягати ще й на випічку.

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