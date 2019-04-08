Як залежність від смартфона впливає на вагу

Науковці здивували новини наслідками надто активного використання гаджетів. Виявилось, що смартфони та подібна техніка не лише впливають на ставлення до оточення та до себе, а й на фігуру.

Американські учені з Університету Райса дійшли до висновку, що між залежністю від смартфонів та вагою є однозначний зв'язок. Річ у тому, що молодь, яка постійно відволікається на гаджети, часто бає найбільший індекс маси тіла та страждає від ожиріння.

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"Ожиріння стало однією з головних причин незадовільного здоров'я сучасної молоді. Саме на молодих людей припав і розквіт ери цифрових розваг. Споживачі різної інформації, спілкування в соціальних мережах та ігор зосередилися на своїх мобільних пристроях, - і почали стрімко набирати вагу. Це не випадково", – пояснюють науковці.

Як гаджети впливають на фігуру

Це довів експеримент за участю людей 18-23 років. Їхню активність використання смартфонів проаналізували та зіставили час з вагою. Чим довше часу проводилось за гаджетами, тим більшим був індекс маси тіла. До того ж, мозок "задротів" значно активніше реагує на фото калорійної їжі в соцмережах.

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