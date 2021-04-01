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4 типи друзів, про які вам слід знати
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Що дають нам ці типи друзів? Як вони доповнюють наше життя? Чого ми чекаємо від друзів, щоб відчувати себе задоволеними? Розповідаємо далі.
Старший друг. Спілкуватися з людиною, яка старша за вас, це суцільне задоволення. Старший друг покаже вам інший погляд на життя і своєї досвідченістю змотивують на великі справи. Про це пише lifehack.
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Товариська людина. Такі типи друзів ви напевно бачили в серіалах і фільмах або навіть в житті. Одна людина з компанії неймовірно товариська, її всі знають, вона без проблем заводить нові знайомства і корисні зв'язки. Така людина душа компанії і герой, який без проблем вийде з будь-якої незручної ситуації і скрасить жартом довгі паузи.
Професіонал своєї справи. Це не обов'язково має бути мільйонер зі списку Forbes, а людина, котра домоглася певних висот у своїй справі. Вона зможе змотивувати вас на великі звершення і власним прикладом кожен день буде нагадувати, що домогтися успіху реально.
Друг протилежної статі. Хоч багато хто стверджує, що дружби між людьми протилежної статі не буває, ми можемо посперечатися з цього приводу. Такий друг може стати провідником буквально в інший світ мислення, допоможе перед побаченням, буде давати поради щодо поведінки і дасть можливість вирости як особистості.
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