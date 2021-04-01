4 типи друзів, про які вам слід знати

Що дають нам ці типи друзів? Як вони доповнюють наше життя? Чого ми чекаємо від друзів, щоб відчувати себе задоволеними? Розповідаємо далі.

Старший друг. Спілкуватися з людиною, яка старша за вас, це суцільне задоволення. Старший друг покаже вам інший погляд на життя і своєї досвідченістю змотивують на великі справи. Про це пише lifehack.

І ще: Що робити щодня, щоб бути щасливим та успішним: 4 прості ідеї

Товариська людина. Такі типи друзів ви напевно бачили в серіалах і фільмах або навіть в житті. Одна людина з компанії неймовірно товариська, її всі знають, вона без проблем заводить нові знайомства і корисні зв'язки. Така людина душа компанії і герой, який без проблем вийде з будь-якої незручної ситуації і скрасить жартом довгі паузи.

Професіонал своєї справи. Це не обов'язково має бути мільйонер зі списку Forbes, а людина, котра домоглася певних висот у своїй справі. Вона зможе змотивувати вас на великі звершення і власним прикладом кожен день буде нагадувати, що домогтися успіху реально.

Друг протилежної статі. Хоч багато хто стверджує, що дружби між людьми протилежної статі не буває, ми можемо посперечатися з цього приводу. Такий друг може стати провідником буквально в інший світ мислення, допоможе перед побаченням, буде давати поради щодо поведінки і дасть можливість вирости як особистості.

Це цікаво: Скільки друзів потрібно, щоб досягнути успіху: цікаве дослідження