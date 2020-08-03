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4 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 серпня, віряни вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини. Вона була послідовницею Ісуса Христа. Саме Марія з міста Магда була присутня при розп'ятті Христа та біля порожнього гроба на ранок його Воскресіння.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 4 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Зіна, Михайло, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1408 – перша літописна згадка про місто Мена, Чернігівської області.
- 1492– розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.
- 1687 – гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.
- 1693 – французький чернець Дом Периньйон відкрив секрет приготування шампанського.
- 1777 – відставний старший сержант Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.
- 1914 – у Львові засновано Союз визволення України (СВУ).
- 1922 – під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів.
- 1926 – на площі Пікаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.
- 1934 – на "Криворіжсталі" запущена перша доменна піч.
- 1962 – Нельсон Мандела заарештований. Він провів у в'язниці 28 років.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 СЕРПНЯ
- 1755 – Ніколя Жак Конте, французький художник, аеронавт, винахідник сучасного олівця.
- 1757 – Боровиковський Володимир Лукич, український іконописець, художник-портретист.
- 1792 – Персі Біші Шеллі, англійський поет епохи романтизму.
- 1806 – Вільям Ровен Гамільтон, ірландський математик.
- 1834 – Джон Венн, англійський логік і філософ, відомий тим, що запровадив Діаграму Венна.
- 1840 – Ріхард фон Крафт-Ебінґ, австрійський психолог, що став автором терміна "мазохізм".
- 1854 – Заньковецька Марія Костянтинівна, українська актриса і театральна діячка.
- 1859 – Кнут Гамсун, норвезький письменник, Нобелівський лауреат.
- 1878 – Антін Крушельницький, письменник, громадсько-політичний діяч, педагог.
- 1900 – Єлизавета Боуз-Лайон, дружина короля Георга VI й королева-консорт Сполученого Королівства, мати нинішньої королеви Єлизавети II.
- 1901 – Луї Армстронг, американський джазовий музикант і співак.
- 1927 – Джон Маккарті, американський інформатик та дослідник мислення, автор терміна "Штучний інтелект", творець мови LISP.
- 1961 – Барак Обама, президент США.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Жаби на воді тримаються – до сухої погоди. Якщо жаби голосно квакають або на суші сидять – до негоди.
- Гроза в цей день віщує багатий урожай зернових культур.
- Розкотистий грім – до граду.
- Павуки сховалися – до дощу.
- Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода сира буде.
- Кури під час дощу по двору гуляють – до тепла.
- Якщо опеньки з'явилися, то грибів восени мало буде.
- Туман на світанку – до сонячного дня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 3 на 4 серпня віщий. Він попереджає про небезпеку. Розповідати про те, що вам приснилося, не можна.
- Садівникам 4 серпня не можна витрачати дарма час – рекомендується викопувати та сушити цибулини квітів.
- Також у цей день не бажано перебувати на вулиці, якщо буде грім і блискавка.
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