Магнітні бурі у серпні 2020: календар небезпечних дат в Україні

Серпень 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують й в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на серпень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У серпні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть відчутні в Україні та світі. Вони будуть нетривалими та не надто сильними, проте все одно можуть мати вплив на самопочуття метеочутливих людей. Їх варто очікувати в середині та наприкінці місяця серпня, а триватимуть вони всього лише 1-2 дні. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у серпні.

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10 серпня відбудеться перша магнітна буря місяця. За потужністю вона буде середньою і може мати вплив на самопочуття, але незначний: головний біль, неуважність, загальна слабкість. У період 13 серпня будуть незначні магнітні коливання, які зможуть відчути дуже метеочутливі люди.

Найпотужніша магнітна буря місяця чекає нас 21 серпня. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль та погіршення роботи серцево-судинної системи й погіршити загальне самопочуття.

Окрім цього, магнітні коливання прогнозують у період 29 серпня. Вони будуть середні за інтенсивністю, але все одно можуть призвести до поганого самопочуття, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я. Для цього вам потрібно регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також не вживати важку їжу, щоб не перенасичувати організм.

Календар магнітних бур на серпень 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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