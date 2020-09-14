4 ранкові звички, які псують весь день

Якщо вранці створити правильний настрій та ритм, то і день буде вдалим. Розповідаємо про невдалі ранкові звички, які негативно впливають на життя.

Відставляти будильник. Будемо чесні, що ці 5-10 хвилин нікого не врятують, а інколи перетворюються у дратівливу годину з постійним вимиканням будильників.

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Також це негативно впливає і на фізичний стан, адже постійно збивається цикл сну. Тому варто навчитись прокидатись одразу та підійматись з ліжка. Хоч це і не викликає приємні емоції, але дозволить швидше повернути хороший настрій та не втратити час.

Перевіряти телефон. Мало того, що ця звичка змушує витрачати на перевірку соцмереж та пошти чимало часу, так і доволі високі шанси, що людина побачить щось не дуже приємне і настрій буде зіпсовано на весь день.

Збиратись у темряві. Особливо у холодні пори року така звичка навряд чи додасть енергії. Річ у тому, що організм не зможе повноцінно прокинутись, якщо навколо темно. Тому варто пережити першу хвилину після увімкнення світла, щоб потім швидше збадьоритись.

Пити каву натщесерце. Для багатьох людей це вже справжній ритуал, без якого мало хто уявляє хороший і продуктивний день. Але не варто забувати, що кава справді допоможе лише у тому випадку, якщо не забути про сніданок. В іншому ж випадку можна отримати додаткову порцію гормону стресу і збільшити ризики з'їсти щось шкідливе до обіду.

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