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4 ранкові звички, які псують весь день

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Погані ранкові звички

Якщо вранці створити правильний настрій та ритм, то і день буде вдалим. Розповідаємо про невдалі ранкові звички, які негативно впливають на життя.

Відставляти будильник. Будемо чесні, що ці 5-10 хвилин нікого не врятують, а інколи перетворюються у дратівливу годину з постійним вимиканням будильників.

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Також це негативно впливає і на фізичний стан, адже постійно збивається цикл сну. Тому варто навчитись прокидатись одразу та підійматись з ліжка. Хоч це і не викликає приємні емоції, але дозволить швидше повернути хороший настрій та не втратити час.

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Перевіряти телефон. Мало того, що ця звичка змушує витрачати на перевірку соцмереж та пошти чимало часу, так і доволі високі шанси, що людина побачить щось не дуже приємне і настрій буде зіпсовано на весь день.

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Збиратись у темряві. Особливо у холодні пори року така звичка навряд чи додасть енергії. Річ у тому, що організм не зможе повноцінно прокинутись, якщо навколо темно. Тому варто пережити першу хвилину після увімкнення світла, щоб потім швидше збадьоритись.

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Пити каву натщесерце. Для багатьох людей це вже справжній ритуал, без якого мало хто уявляє хороший і продуктивний день. Але не варто забувати, що кава справді допоможе лише у тому випадку, якщо не забути про сніданок. В іншому ж випадку можна отримати додаткову порцію гормону стресу і збільшити ризики з'їсти щось шкідливе до обіду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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