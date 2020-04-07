Як ходити до магазину під час карантину: прості поради у фото

Як ходити у магазин під час карантину

У МОЗ продовжують нагадувати українцям про правила карантину. Цього разу медики поділились простими порадами, як безпечно ходити у магазин під час пандемії коронавірусу.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію.

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Зважаючи на те, що під час самоізоляції можна виходити тільки за покупками, фахівці зробили прості інструкції у фото.

Як ходити до магазину під час карантину безпечно:

Джерело всіх фото: instagram.com/coronainfoua

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