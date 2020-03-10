4 ознаки того, що колеги вас ненавидять

Добре мати друзів на роботі. Але при цьому розсудливо розуміти, що деякі товариші по службі зовсім не в захваті від вас.

У вас погане передчуття

Не сумнівайтеся у своїх відчуттях. Якщо ви підозрюєте, що не подобаєтеся комусь в офісі, поспостерігайте за його поведінкою. Чи ставиться він так само до когось ще? Або тільки до вас?

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Вони крадуть ваші ідеї

Ці товариші по службі можуть бути просто мисливцями за славою. Але якщо вони роблять свої непривабливі вчинки, щоб відняти промені слави у вас і тільки у вас, то, можливо, перед вами справжній шкідник.

Вони небагатослівні з вами

Якщо ви питаєте "Як справи?", а вони коротко кидають "Нормально" або "Добре", якщо їхні листи завжди починаються з суті справи, а не з дружнього "Привіт" або "Добрий день", це знак, що ви їм не дуже подобаєтеся.

Вони ніколи не жартують з вами

"Спільні жарти – ключовий показник, що відносини на робочому місці стали міцними. Якщо з вами не діляться жартами, це знак, що ваші колеги недостатньо комфортно відчувають себе з вами, щоб вважати вас членом команди", – розповідають психологи.

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