Українці визначили головні задачі чоловіків і жінок: опитування

Опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг", показало, якими, на думку українців, є головні задачі чоловіків і жінок. Результати вас однозначно вразять.

Отже, більшість українців переконані, що головне завдання жінки – піклуватися про сім'ю. Так уважають 83% опитаних. Натомість для чоловіка найважливіше – заробляти гроші (думка 75% опитаних).

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Також 78% опитаних погоджуються з твердженням, що жінки частіше за чоловіків приймають рішення, опираючись на емоції. 68% респондентів заявили, що у жінок значно менше вільного часу, оскільки на них "висить" багато сімейних зобов'язань.

Чоловіки не повинні плакати. Так вважають 67% опитаних. Причому, лише кожен четвертий респондент уважає, що представники сильної половини людства можуть дозволити собі слабкість.

Жінки повинні піклуватися про побут: респонденти

51% респондентів погоджується з твердженням, що у відповідальних політичних посадах менше жінок. Натомість категорично не погоджуються 34%. Цікаво, що 62% українців не погоджуються з твердженням, що жінки недостатньо освічені для того, аби обіймати відповідальні посади у політиці.

Згідно з результатами, саме жінки, а не чоловіки частіше погоджувалися з твердженнями про те, що жінки частіше приймають свої рішення під впливом емоцій, допустимість плачу чоловіків, меншої кількості свободи жінок через сімейних обов'язків і меншу зацікавленість жінок в обійманні відповідальних посад.

В опитуванні брали участь 2000 українців старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення.

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