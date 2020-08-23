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Чим можна зайнятися після звільнення з роботи

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Робота - фото 1
Робота / takemytime

Більшості з нас хоч раз у житті доводилося бути звільненим з роботи. Причини звільнення бувають найрізноманітніші. Звільнення – не привід опускати руки і кидатися в усі тяжкі. Але трохи відпочити для перезавантаження все ж слід.

Сон. Оскільки ви з шефом розійшлися в думках і він вказав тобі на двері, то ти можеш зробити те, про що мріяв весь цей час – виспатися. Повір, перші кілька ночей тебе навіть залп зі ста знарядь не розбудити. Тим більше, що швидше за все спати ти ляжеш після добротного гуляння з нагоди цієї події.

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Друзі. А пам'ятаєш своїх друзів, з якими разом ходив у походи? Ви так давно хотіли зібратися! Тепер ніщо не завадить реалізувати цей намір. Крім того, раптом у когось зі старих друзів знайдуться цікаві варіанти для співпраці.

Спорт. Відіспався, а з ліжка встати все одно важко? Значить, пора припиняти розслаблятися. Не лінуйся і бігом в спортзал або просто почни частіше гуляти містом. Підбадьоришся, заведеш організм-метаболізм, обдумаєш плани на день і налаштуєшся на правильний лад.

Чим можна зайнятися після звільнення з роботи - фото 421535

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Джерело: takemytime
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