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Як поведінка боса впливає на сон працівників

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Як стиль керівництва позначається на відпочинку людей - фото 1
Як стиль керівництва позначається на відпочинку людей

Американські науковці виявили, що поведінка керівників здатна впливати не лише на якість роботи підлеглих, а й на їхній сон. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Орегонського університету здоров'я та науки дійшли до висновку, що стиль життя та поведінка шефів впливає на якість сну працівників. Працює це дуже просто: якщо керівник розповідає, що мало спить, то це мотивує його підопічних робити так само.

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Це підтвердили і дослідження, у рамках яких аналізували дві поведінки керівників. У першому випадку менеджери регулярно розповідали працівникам про те, що сплять всього кілька годин на добу. В другому випадку ж керівники зовсім ігнорували будь-який баланс між професійним та особистим життям, тому змушували людей навіть у вільний час займатись роботою.

Від позиції боса залежить не лише робоче життя працівників - фото 417274
Від позиції боса залежить не лише робоче життя працівників

Аналіз інформації про поведінку 180 працівників та 91 керівника показав, що робота токсична атмосфера на роботі погано позначалась на якості сну людей. Деякі працівники навіть не дотримувались правил відпочинку, якщо такий приклад подавали менеджери. А от в тих випадках, коли боси турбувались про своїх підопічних, то працівники значно рідше стикались з емоційною втомою та вигоранням.

Приємна атмосфера в офісі знижує ризики вигорання - фото 417275
Приємна атмосфера в офісі знижує ризики вигорання

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Джерело: kanobu
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