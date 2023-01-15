4 основних способи схуднення без стресу для організму

Хочете дізнатися, як швидко і ефективно схуднути, не виходячи з дому? Перед вами декілька способів зробити це, одночасно поліпшивши здоров'я і настрій!

Не ходіть за продуктами голодними. Щоб не купити зайвого, слід перед походом в магазин злегка перекусити, пише sport-express.

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Так ви збережете ясність мислення і різноманітні смаколики не будуть вас манити. Також корисно заздалегідь скласти список покупок, щоб спокійно пройти повз відділ з солодощами.

Їжте повільно. Коли ви добре пережовуєте їжу, в ротовій порожнині разом зі слиною виділяються ензими, які сприяють розщепленню вуглеводів і жирів. А як тільки перші молекули цукру і жиру потрапляють в кров, організм посилає в мозок сигнал про те, що він ситий. Якщо ж ковтати їжу швидко і великими шматками, ви, навпаки, будете споживати більше калорій.

Відпочивайте. Недосипання може призвести до переїдання і, як наслідок, набору зайвих кілограмів. Нестача сну може призвести до підвищення рівня кортизолу в крові, що є сигналом для організму до накопичення енергії. Це означає, що організм починає запасати жир для забезпечення активності.

Не їжте в стані стресу. Дослідження показують, що стрес послаблює самоконтроль. Дихальна гімнастика допоможе впоратися з проблемою: закрийте очі і повільно зробіть вдих і видих десять разів. При цьому під час вдиху важливо висунути вперед нижню частину живота. Таке природне дихання животом допоможе розслабитися, а сконцентрованість на ньому підсилює цей ефект.

Схуднення

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