Як виглядає лікарня в Ухані, яку побудували за 10 днів: фото

Інфекційна лікарня в китайському місті Ухань прийняла перших пацієнтів. Її побудували за 10 днів спеціально для хворих на коронавірус. Місцеві ЗМІ вже показують відео з лікарні, яка може вмістити в себе одну тисячу осіб.

Будівництво лікарні стартувало 23 січня і велося у надшвидких темпах. Для роботи в Ухань приїхали спеціальні медичні команди з Народно-визвольної армії Китаю. Друга лікарня, яку теж зводять для хворих на коронавірус, повинна відкритися 6 лютого. Очікується, що вона вмістить в себе 1,3 тисячі хворих.

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“Now there is a place for them.”



Completed in 10 days, China is set to open its 1st emergency hospital for #coronavirus patients in #Wuhan. More @business: https://t.co/UfmZxKMd5i #Huoshenshan #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/WIE1BfpVgU — Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) February 3, 2020

Новий коронавірус виявили в китайській провінції Хубей, в місті Ухань, в грудні 2019 року. Дуже швидко вірус поширився в Китаї та за його межами. За останніми даними, жертвами коронавірусу стали 362 людини.

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