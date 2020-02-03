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Як виглядає лікарня в Ухані, яку побудували за 10 днів: фото

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Як виглядає лікарня в Ухані, яку побудували за 10 днів: фото - фото 1

Інфекційна лікарня в китайському місті Ухань прийняла перших пацієнтів. Її побудували за 10 днів спеціально для хворих на коронавірус. Місцеві ЗМІ вже показують відео з лікарні, яка може вмістити в себе одну тисячу осіб.

Будівництво лікарні стартувало 23 січня і велося у надшвидких темпах. Для роботи в Ухань приїхали спеціальні медичні команди з Народно-визвольної армії Китаю. Друга лікарня, яку теж зводять для хворих на коронавірус, повинна відкритися 6 лютого. Очікується, що вона вмістить в себе 1,3 тисячі хворих.

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Як виглядає лікарня в Ухані, яку побудували за 10 днів: фото - фото 383810

Новий коронавірус виявили в китайській провінції Хубей, в місті Ухань, в грудні 2019 року. Дуже швидко вірус поширився в Китаї та за його межами. За останніми даними, жертвами коронавірусу стали 362 людини.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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