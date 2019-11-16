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4 моменти, за які не варто ображатися на чоловіка
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Стосунки між чоловіком і жінкою легкими не бувають. Завжди знаходяться якісь причини для недомовок і навіть сварок.
Щоб відносини були щасливими і дарували обом партнерам задоволення, необхідно стежити за своєю поведінкою і своєю реакцією на ті чи інші дії чоловіка.
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Якщо чоловік говорить, що він зайнятий і не може розмовляти, то це вказує на одне з двох: або він дійсно чимось зайнятий, або просто не хоче з вами спілкуватися. У першому випадку сенсу ображатися немає ніякого. У другому випадку важливо з'ясувати причину його небажання спілкуватися. Тут треба забути про образи і викликати його на відверту розмову.
Якщо ваш обранець говорить вам, що він вас більше не любить, не поспішайте на нього ображатися. От якби він прикидався, приховуючи остиглі почуття, а ви б потім дізналися про те, що більше не улюблені, тоді не ображатися було б дуже важко. А хіба можна звинувачувати людину за чесність?
Не завжди чоловіки говорять тільки те, що подобається їх жінкам. Ваш коханий може поводитися не так, як ви б того хотіли. Припустимо, він розповідає не надто пристойний анекдот вашим друзям. Ви червонієте і хочете, щоб такого більше не повторювалося. Якщо заперечуватимете чоловікові, то навряд чи досягнете бажаного.
Якщо ваш обранець розповідає про своїх співробітниць, не варто робити ображене обличчя і надувати губки. Пам'ятайте, що зрадники зазвичай не розповідають про свої пригоди.
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