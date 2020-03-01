4 головні ознаки неосвіченої жінки

Освічена та інтелігентна людина – це не тільки глибокі пізнання в різних областях, але і повага до оточуючих, тактовність, моральність і знання елементарних норм етикету.

Конфліктність. Така жінка раз у раз скандалить і провокує всіх інших на конфлікти. Крім того, вона отримує від цього справжнє задоволення, харчуючись чужою енергетикою.

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Причина для того, щоб вона почала ображати всіх навколо зовсім не потрібна. Відмінна риса таких конфліктів: вони завжди відбуваються в місцях скупчення людей і з незнайомцями.

Хоче справити враження. Такі дами, як правило, зі шкіри геть лізуть, щоб продемонструвати свої глибокі знання і експертні думки з кожного питання. Вони хочуть здаватися розумнішими, ніж вони є насправді, а в підсумку лиш ставлять себе в комічне становище.

Ігнорує елементарні норми поведінки. Для таких жінок не писані закони моралі і норми поведінки, а слово "етикет" вони ніколи і не чули.

Обговорюють особисті речі при незнайомих людях. Такі особи абсолютно не соромляться обговорювати подробиці свого особистого життя при сторонніх людях.

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