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Найжадібніші люди за знаком Зодіаку, які надто бережуть гроші
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Багато людей занадто серйозно ставляться до фінансів і не розуміють, як можна проявляти щедрість без повернення. Астрологи назвали найбільш жадібні знаки Зодіаку, яких точно не назвеш марнотратами.
Терези. Більшість представників цього знаку дуже бережно ставляться до своїх грошей і добре знає, як збільшити їх кількість. Їм подобається планувати витрати та економити. Значна покупка приносить задоволення їм лише тоді, коли має реально окупитись.
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Діва. Ці люди можуть бути невимовно щедрими, але лише у тих випадках, коли йдеться про близьких та рідних. А от малознайомі люди навряд чи потраплять коли-небудь на Дів, які запросто позичать щось і не згадають про це навіть через тривалий час.
Рак. Хоч люди цього знаку й дуже емоційні, але ніколи не прийматимуть фінансово невигідних рішень під впливом надто гарного настрою. Їм подобається знаходити найкращі шляхи для того, щоб мати на своєму балансі більше грошей.
Козеріг. Ось кого можна назвати скнарою, адже представники цього знаку не розкидаються навіть словом "щедрість". Можна забути про якісь особливі подарунки чи зустрічі з Козерогами. Звісно ж, не усі, але багато таких людей навіть собі можуть щось пошкодувати.
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