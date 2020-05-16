4 деталі інтимного життя, про які вона залюбки розповість своїм подругам

Якщо ви думаєте, що про секс між собою говорять лише чоловіки, то дуже і дуже помиляєтесь. Панянки теж не проти обговорити інтимне життя, а також поділитися пікантними подробицями, про які варто знати далеко не всім. Ну, хіба кільком подругам.

Отже, про що ваша кохана говорить зі своїми подругами за філіжанкою кави?

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Ваш секс-розклад

Ви не повірите, але цією інформацією обов'язково потрібно ділитися з подругами – для порівняння. А раптом це ненормально, що ви займаєтеся оральним сексом тільки щопонеділка, а тантричним – кожну третю п'ятницю місяця? А, ні, все гаразд.

Наскільки ви егоїстичні в ліжку

Якщо на початку стосунків лицарство визначається кількістю коробок цукерок, які ви принесли на побачення, то в середині стосунків – кількістю хвилин, проведених вами біля нижньої половини коханої, у спробах видавити з неї жадане: "Я вже!" Подрузі, чий чоловік засинає відразу після оргазму, – власного, зрозуміло, – інші щиро співчувають. Можуть навіть пригостити коктейлем з жалості.

Розмір ваших геніталій точно не оминуть увагою

Як виглядає ваш пеніс

Навіть якщо у вас ще не було нічого інтимнішого, ніж похід на виставу "Лісова пісня", дівчина вже встигла обговорити з подругами передбачуваний зовнішній вигляд вашого пеніса, ґрунтуючись на вашій статурі, розміру ноги і знаку Зодіаку. А якщо ви з дівчиною вже не перший рік разом відвідуєте нудистський пляж, а то й іноді займаєтеся сексом, будьте впевнені, її подруги в курсі всіх анатомічних особливостей ваших геніталій. Ну, хіба ваша кохана настільки сором'язлива, що й очей долу не пускає ;)

Наскільки ви кращий за її найкращого

У кожної дівчини є свій Антоніо, у порівнянні з яким всі її інші сексуальні партнери нервово курять у ліжку, а то й на порозі квартири. Тому, коли дівчина вперше розповідає своїм подругам про нового партнера, одне з перших питань, яке вони їй ставлять: "І як він у порівнянні з...?" Повірте, в цьому випадку навіть скромне "Знаєте, нічо так!" – гарна відповідь.

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