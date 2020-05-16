На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
4 деталі інтимного життя, про які вона залюбки розповість своїм подругам
-
- 107
Якщо ви думаєте, що про секс між собою говорять лише чоловіки, то дуже і дуже помиляєтесь. Панянки теж не проти обговорити інтимне життя, а також поділитися пікантними подробицями, про які варто знати далеко не всім. Ну, хіба кільком подругам.
Отже, про що ваша кохана говорить зі своїми подругами за філіжанкою кави?
Дивіться також: Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів
Ваш секс-розклад
Ви не повірите, але цією інформацією обов'язково потрібно ділитися з подругами – для порівняння. А раптом це ненормально, що ви займаєтеся оральним сексом тільки щопонеділка, а тантричним – кожну третю п'ятницю місяця? А, ні, все гаразд.
Наскільки ви егоїстичні в ліжку
Якщо на початку стосунків лицарство визначається кількістю коробок цукерок, які ви принесли на побачення, то в середині стосунків – кількістю хвилин, проведених вами біля нижньої половини коханої, у спробах видавити з неї жадане: "Я вже!" Подрузі, чий чоловік засинає відразу після оргазму, – власного, зрозуміло, – інші щиро співчувають. Можуть навіть пригостити коктейлем з жалості.
Як виглядає ваш пеніс
Навіть якщо у вас ще не було нічого інтимнішого, ніж похід на виставу "Лісова пісня", дівчина вже встигла обговорити з подругами передбачуваний зовнішній вигляд вашого пеніса, ґрунтуючись на вашій статурі, розміру ноги і знаку Зодіаку. А якщо ви з дівчиною вже не перший рік разом відвідуєте нудистський пляж, а то й іноді займаєтеся сексом, будьте впевнені, її подруги в курсі всіх анатомічних особливостей ваших геніталій. Ну, хіба ваша кохана настільки сором'язлива, що й очей долу не пускає ;)
Наскільки ви кращий за її найкращого
У кожної дівчини є свій Антоніо, у порівнянні з яким всі її інші сексуальні партнери нервово курять у ліжку, а то й на порозі квартири. Тому, коли дівчина вперше розповідає своїм подругам про нового партнера, одне з перших питань, яке вони їй ставлять: "І як він у порівнянні з...?" Повірте, в цьому випадку навіть скромне "Знаєте, нічо так!" – гарна відповідь.
Читайте також: 10 вагомих причин займатися сексом щодня
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
21:24Літаки Airbus навчать визначати наявність вірусів у пасажирів
-
21:0017 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:444 деталі інтимного життя, про які вона залюбки розповість своїм подругам
-
20:22Фанати чекали кілька років: Hurts випустили сингл Voices
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Олександр Олесь – Чари ночі: текст, аналіз та історія вірша
-
19:53Зі смаком протесту: у Гонконзі з'явилось незвичайне морозиво
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
18:42Потужність Hummer H1 і Mercedes-AMG G 63 протестували перетягуванням канату
-
18:18Професійний фотограф протестував Sony Xperia 1 II, і він у захваті
-
18:00Гороскоп на 17 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Учені виявили, чому чоловіки рідше носять захисні маски
-
17:30Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:26Не таке вже й корисне: учені виявили мікропластик у морському повітрі
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
16:46Секс по дружбі: у Нідерландах дали несподівану пораду самотнім людям на карантині
-
16:19Надя Дорофєєва розповіла про можливий дует з Дантесом
-
15:44У Volvo розповіли, як коронавірус вплине на вибір автомобілів у майбутньому
-
15:15Sony підтвердила дату виходу PlayStation 5: яка ціна
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
14:46Дві вагомі причини оновити свій OnePlus 7T
-
14:17Цей напій з імбиру допоможе при мігрені
-
13:46Японець перетворює повітряні кульки на витвори мистецтва
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
-
08:13Дієтолог назвала поширену помилку при схудненні, яку допускають майже усі
- 15 травня
-
21:54Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня
-
09:32Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
-
07:14Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
- 13 травня
-
21:26Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс
-
18:34Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки
-
15:41Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини