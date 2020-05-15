Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів

Голлівуду завжди є що запропонувати. І якщо ви думаєте, що "50 відтінків сірого" – вже кінець еротичного флагштока, вам слід терміново заглянути в минуле. Ці секс-сцени вже стали легендами і гідні багаторазового перегляду. Насолоджуйтесь!

1. Красуня

У Річарда Гіра все виходить дуже еротично – навіть дуже тихі звуки. І доказ цього – фільм "Красуня", а особливо сцена з піаніно. Чудово, коли чоловіки вміють володіти різними інструментами!

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2. Вікі Крістіна Барселона

Культовий режисер Вуді Аллен – гарантія хороших і особливо дивних фільмів. "Вікі Крістіна Барселона" є одним з таких прикладів. Те, що ви бачите в ньому, не має нічого спільного з кітчем, але також не має нічого спільного з голлівудським сексом. Скоріше, мова йде про надихаючу форму фізичного кохання. А конкретно: нас троє!

3. Титанік

Секс-сцена з цього фільму по-справжньому гаряча і чуттєва. Вона настільки пристрасна, що машина, в якій усамітнилися молодий Леонардо Дікапріо і його симпатична партнерка Кейт Уінслет, перетворилася на обитель любові і бажання. Коли Кейт плескає по склу, ми розуміємо: секс у машині настільки еротичний тільки у фільмах, але це не привід відмовлятися від нього в реальності!

4. З широко заплющеними очима

Чи було колишнє подружжя вдома таким же пристрасним, як в їх чуттєвій секс-сцені? Хай там як, ми не можемо позбутися від подиву при перегляді фільму "З широко заплющеними очима". На додаток до першої години дорослого сексу в легендарному фільмі 90-х років дуже багато еротизму. Ключові слова: оргії, надмірності і похмурі моральні переживання.

5. Жорстокі ігри

Коли симпатичне невинне ягня зустрічає крутого хлопця з тілом мрії і убивчим поглядом, починають літати іскри. Той факт, що Різ Уізерспун і Райан Філліп пізніше стали парою у реальному житті, каже про щирість палких іскор на знімальному майданчику!

6. Привид

Гончарна майстерність може бути дуже сексуальною. Молодий Патрік Суейзі бореться в еротичній брудній боротьбі з милою Демі Мур. Він хотів займатися тільки глиняним горщиком, але ситуація стала цікавішою! І дуже чуттєвої!

7. Дикість

Секс-сцени з фільму "Дикість" 90-х років не для сором'язливих. У ньому немає місця ніжним ласкам, особливо у сцені втрьох. І ще одне попередження для всіх зі слабкими нервами: остерігайтеся ідеального тіла Деніз Річардс – ви можете по-справжньому позеленіти від заздрості.

8. Шоугьолз

Те, що в стрип-барах бажання досягає максимуму, цілком очікувано, але це не применшує еротизму секс-сцени фільму "Шоугьолз". Тому тримайтеся, пристебніться і дивіться: те, що шикарні жінки роблять там на сцені, призначене тільки для досвідчених глядачів.

9. Горбата гора

У секс-сцені цього фільму мова йде не просто про порушення табу – гомосексуальний секс, але і про підтвердження того, що істинний еротизм починається у розумі. Сцена в темному наметі настільки гаряча, що щелепа падає на підлогу.

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