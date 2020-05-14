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10 вагомих причин займатися сексом щодня
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Ми завжди знали, що секс – це не тільки задоволення, але і користь для здоров'я. Тому багато "цінителів" рекомендують займатися ним щодня. До вашої уваги десять вагомих причин кохатися регулярно.
1. Секс зміцнює серце
Багато хто займається кардіотренуваннями, щоб зміцнити своє серце і таким чином запобігти появі хвороб. Але є приємніший спосіб – пристрасні ігри в ліжку. Тому що секс теж збільшує частоту серцебиття. Завдяки йому ви можете тренувати свою витривалість, а також поліпшити кровообіг. Це також означає, що щоденні заняття сексом знижують ризик виникнення серцевого нападу.
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2. Позбутися головного болю
Головний біль є поширеним захворюванням, яке зачіпало майже всіх. Колючий біль у голові стомлює і обмежує нас у багатьох повсякденних справах. Але так не повинно бути. Спробуйте займатися сексом щодня, тому що при регулярних заняттях коханням головні болі йдуть у минуле. Є кілька досліджень, які доводять, що оргазм знижує інтенсивність мігрені.
Корисно знати: ендорфіни, які виділяються під час сексу, є свого роду знеболюючим засобом, що виробляються організмом. Крім того, секс допомагає впоратися з менструальним болем.
3. Ліки проти депресії
Коли ви весело проводите час у ліжку зі своїм партнером і пробуєте нові захоплюючі пози, ваше тіло виробляє багато гормонів щастя. Це означає, що секс робить нас щасливими! Крім того, секс призводить до того, що рівень стресу в організмі знижується. Замість того, щоб зациклюватися на думках про повсякденний стрес на роботі, переведіть увагу на близькість і своє тіло. Ті, у кого низький рівень стресу, менш схильні до депресії. Так що ж може бути краще, ніж завершення напруженого дня заняттям коханням?
4. Зміцнення імунної системи
Як згадувалося раніше, секс стимулює кровообіг. Це не тільки корисно для серця. Оскільки кров циркулює в організмі швидше, поживні речовини, що містяться в ній, краще розподіляються в організмі. Імунна система отримує справжній імпульс. Хороший приплив поживних речовин зміцнює захисні сили організму, тому бактерії і віруси мають мало шансів на поширення.
5. Хороший сон завдяки сексу
Чи знайома вам ця ситуація: ви крутитесь і не можете заснути? Порушення сну вибивають з колії і знижують працездатність. Що допомагає перемогти безсоння? Секс. Виділені під час нього гормони створюють відчуття розслаблення і комфорту. Завдяки цьому ми засипаємо легше і швидше. Секс також робить позитивний вплив на якість сну: постійне пробудження і занепокоєння залишаються в минулому. Не дарма багато людей міцно засинають відразу ж після любовних ігор.
6. Секс корисний для шкіри
Який стосунок має секс до кольору обличчя? Досить істотний! Тому що, якщо ви регулярно займаєтеся сексом, ваша шкіра стає здоровішою і красивішою. Причина – активне кровопостачання. Чим швидший кровообіг, тим стрімкіше оновлюються клітини. В результаті колір обличчя поліпшується. Тим, хто часто займається сексом, не потрібні дорогі засоби для догляду за шкірою.
7. Секс проти старіння
Ви коли-небудь чули про гормон ДГЕА? Напевно ні. Просто знайте, що якщо цей гормон міститься в крові в підвищених кількостях, це є доброю ознакою. Рівень гормону підвищується безпосередньо перед оргазмом. Він протидіє двом типовим ознакам старіння: остеопорозу і затвердінню артерій. Регулярний секс також підтримує оновлення клітин. У підсумку ми виглядаємо молодшими і старіємо повільніше.
8. Секс підвищує впевненість в собі
Усі знають такі дні: все йде не так, і ми починаємо сумніватися в собі. Вихід з такої психологічної ями дуже простий: ніжні заняття коханням. Отримуючи підтвердження своєї затребуваності через секс, ми відчуваємо себе у більшій безпеці в інших ситуаціях. Деякі жінки, які відчувають невпевненість під час занять коханням, можуть вдатися до маленьких хитрощів. Наприклад, приглушити світло або запалити свічки.
9. Секс проти зимової/весняної депресії
У холодну пору року багато людей страждають від негативних емоцій і гнітючих відчуттів. Це також пов'язано з коротким днем: вранці і ввечері темно, а вдень ми сидимо на роботі. Але подумайте про зворотне: тьма зовні пропонує кращі умови для того, щоб ви з партнером відчували себе комфортно і звернули увагу один на одного. Гаряча ванна або еротичні обійми на дивані швидко створюють відчуття щастя.
10. Секс підсилює зв'язок з партнером
У метушні буднів не знаходиться час для еротики? Багато пар знають це. І багато також зауважують, що це впливає на зв'язок з партнером. Щоб вирішити проблему, потрібно регулярно займатися сексом – він зміцнює союз. Ви частіше спілкуєтеся один з одним, об'єднуєтеся і простіше справляєтеся з різними життєвими проблемами.
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