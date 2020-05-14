10 вагомих причин займатися сексом щодня

Ми завжди знали, що секс – це не тільки задоволення, але і користь для здоров'я. Тому багато "цінителів" рекомендують займатися ним щодня. До вашої уваги десять вагомих причин кохатися регулярно.

1. Секс зміцнює серце

Багато хто займається кардіотренуваннями, щоб зміцнити своє серце і таким чином запобігти появі хвороб. Але є приємніший спосіб – пристрасні ігри в ліжку. Тому що секс теж збільшує частоту серцебиття. Завдяки йому ви можете тренувати свою витривалість, а також поліпшити кровообіг. Це також означає, що щоденні заняття сексом знижують ризик виникнення серцевого нападу.

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2. Позбутися головного болю

Головний біль є поширеним захворюванням, яке зачіпало майже всіх. Колючий біль у голові стомлює і обмежує нас у багатьох повсякденних справах. Але так не повинно бути. Спробуйте займатися сексом щодня, тому що при регулярних заняттях коханням головні болі йдуть у минуле. Є кілька досліджень, які доводять, що оргазм знижує інтенсивність мігрені.

Корисно знати: ендорфіни, які виділяються під час сексу, є свого роду знеболюючим засобом, що виробляються організмом. Крім того, секс допомагає впоратися з менструальним болем.

Секс – ідеальна зброя проти головного болю

3. Ліки проти депресії

Коли ви весело проводите час у ліжку зі своїм партнером і пробуєте нові захоплюючі пози, ваше тіло виробляє багато гормонів щастя. Це означає, що секс робить нас щасливими! Крім того, секс призводить до того, що рівень стресу в організмі знижується. Замість того, щоб зациклюватися на думках про повсякденний стрес на роботі, переведіть увагу на близькість і своє тіло. Ті, у кого низький рівень стресу, менш схильні до депресії. Так що ж може бути краще, ніж завершення напруженого дня заняттям коханням?

4. Зміцнення імунної системи

Як згадувалося раніше, секс стимулює кровообіг. Це не тільки корисно для серця. Оскільки кров циркулює в організмі швидше, поживні речовини, що містяться в ній, краще розподіляються в організмі. Імунна система отримує справжній імпульс. Хороший приплив поживних речовин зміцнює захисні сили організму, тому бактерії і віруси мають мало шансів на поширення.

5. Хороший сон завдяки сексу

Чи знайома вам ця ситуація: ви крутитесь і не можете заснути? Порушення сну вибивають з колії і знижують працездатність. Що допомагає перемогти безсоння? Секс. Виділені під час нього гормони створюють відчуття розслаблення і комфорту. Завдяки цьому ми засипаємо легше і швидше. Секс також робить позитивний вплив на якість сну: постійне пробудження і занепокоєння залишаються в минулому. Не дарма багато людей міцно засинають відразу ж після любовних ігор.

Секс допомагає побороти безсоння

6. Секс корисний для шкіри

Який стосунок має секс до кольору обличчя? Досить істотний! Тому що, якщо ви регулярно займаєтеся сексом, ваша шкіра стає здоровішою і красивішою. Причина – активне кровопостачання. Чим швидший кровообіг, тим стрімкіше оновлюються клітини. В результаті колір обличчя поліпшується. Тим, хто часто займається сексом, не потрібні дорогі засоби для догляду за шкірою.

7. Секс проти старіння

Ви коли-небудь чули про гормон ДГЕА? Напевно ні. Просто знайте, що якщо цей гормон міститься в крові в підвищених кількостях, це є доброю ознакою. Рівень гормону підвищується безпосередньо перед оргазмом. Він протидіє двом типовим ознакам старіння: остеопорозу і затвердінню артерій. Регулярний секс також підтримує оновлення клітин. У підсумку ми виглядаємо молодшими і старіємо повільніше.

8. Секс підвищує впевненість в собі

Усі знають такі дні: все йде не так, і ми починаємо сумніватися в собі. Вихід з такої психологічної ями дуже простий: ніжні заняття коханням. Отримуючи підтвердження своєї затребуваності через секс, ми відчуваємо себе у більшій безпеці в інших ситуаціях. Деякі жінки, які відчувають невпевненість під час занять коханням, можуть вдатися до маленьких хитрощів. Наприклад, приглушити світло або запалити свічки.

Секс надає упевненості в собі

9. Секс проти зимової/весняної депресії

У холодну пору року багато людей страждають від негативних емоцій і гнітючих відчуттів. Це також пов'язано з коротким днем: вранці і ввечері темно, а вдень ми сидимо на роботі. Але подумайте про зворотне: тьма зовні пропонує кращі умови для того, щоб ви з партнером відчували себе комфортно і звернули увагу один на одного. Гаряча ванна або еротичні обійми на дивані швидко створюють відчуття щастя.

10. Секс підсилює зв'язок з партнером

У метушні буднів не знаходиться час для еротики? Багато пар знають це. І багато також зауважують, що це впливає на зв'язок з партнером. Щоб вирішити проблему, потрібно регулярно займатися сексом – він зміцнює союз. Ви частіше спілкуєтеся один з одним, об'єднуєтеся і простіше справляєтеся з різними життєвими проблемами.

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